escuchar

LA PAZ, Bolivia (Enviado especial).- Corrían 39 minutos de la segunda mitad en el estadio Hernando Siles, y el partido ya estaba completamente decidido. La selección argentina acababa de convertir el tercer gol ante una Bolivia que no demostró absolutamente nada de lo que dejó en las ocasiones anteriores que recibió al hoy campeón del mundo. El público incluso ya había terminado de abrazar al conjunto visitante, y Lionel Scaloni se dispuso a hacer tres modificaciones para reconocer el esfuerzo de los titulares y cambiar el aire. Dos de los ingresantes se veían venir algunos minutos atrás, pilares del ciclo como Lautaro Martínez y Leandro Paredes. Entre ellos dos se paró, vistiendo el número 17, Alejandro Garnacho.

El significado que tomó ese breve cameo del jugador de Manchester United no puede ser subestimado. No sólo se trató del debut oficial de una de las promesas más impactantes del fútbol argentino y mundial, sino que esos pocos minutos aseguraron que su futuro estaría permanentemente atado a la selección argentina, y no a la española que había representado previamente (y de forma muy breve) en categorías juveniles. Pero también implica el primer gran caso de éxito de la política de los “europibes”, que se hizo pública por primera vez con aquella sorpresiva convocatoria de marzo de 2022, pero que en realidad llevaba mucho más tiempo de desarrollo. El jugador nunca dudó en su compromiso, como lo reafirmó también en sus redes sociales, donde subió una foto de su camiseta con una frase más que clara: “¡Argentina, SIEMPRE!”

Juan Martín Tassi, el encargado del scouting de la AFA en Europa, es el cerebro detrás de la búsqueda de talentos en el Viejo Continente que puedan ser elegibles para representar al equipo por sus vínculos familiares, y en el caso particular de Garnacho, hay que remontarse incluso a sus días en las inferiores de Atlético de Madrid para encontrar los primeros registros de su aparición: “En el año 2020 teníamos información de él y de otros chicos que eran hijos de argentinos que jugaban en Europa. Cuando nos instalamos con el departamento de scouting en Europa en 2021 fuimos a verlo personalmente, y desde ahí profundizamos el seguimiento”, apuntó a LA NACION, y también agregó que el contacto con la familia del jugador fue constante desde el primer momento.

Tassi fue de cierto modo un pionero a la hora de reconocer el talento del extremo izquierdo, que poco después se mudó al máximo campeón de Inglaterra con un perfil ciertamente bajo: “Para ser sincero, no recuerdo mucha expectativa por la llegada de Garnacho. Se hablaba más de la llegada de Charlie McNeill, que se dio al mismo tiempo, aunque puede ser porque él llegó desde Manchester City”, reconoce Michael Plant, periodista inglés que cubre a Manchester United para el medio Manchester World, a LA NACION. De hecho, atribuye a aquel llamado a la selección mayor de hace un año y medio como la primera vez en que comenzó a hacerse conocer en el mundo del fútbol.

Más oportunidades llegarían a su regreso de esa gira, en la que no sumó minutos, al igual que otras promesas como Nicolás Paz, Valentín Carboni y Luka Romero. En los meses que siguieron, la sensación fue de que Garnacho le estaba devolviendo algo de esperanza a un club golpeado: “El primer equipo de Manchester United tuvo una pésima temporada 2021/22, con Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick y Ralf Rangnick haciéndose cargo como técnicos. En el medio de ese desorden, Garnacho emergió como un jugador emocionante para el futuro”, recordó Carl Anka, que escribe sobre el club para The Athletic. “Con 17 años hizo siete goles en el equipo que ganó la FA Youth Cup [la copa nacional juvenil de Inglaterra]. También ganaría el premio Jimmy Murphy al mejor jugador del año en las inferiores del club, que en el pasado lo ganaron jugadores como Ryan Giggs, Paul Scholes y Marcus Rashford”, añadió.

Sobre esa primera versión del jugador nacido en Madrid, Anka traza una comparación directa con uno de los líderes actuales de los Red Devils: “Lo mejor que tiene Garnacho es lo directo que es cuando corre. No está entre los más altos, pero es muy rápido y le suele ganar en carrera a los defensores. Tiene un estilo similar a Rashford y se espera que pueda contribuir con la misma efectividad”, señaló el periodista, mientras que Plant destaca algunos avances en su actitud: “Hay una sensación de que maduró enormemente en el último año. Ya es un regular en el primer equipo, tuvo grandes momentos en la cancha, fue recompensado con un nuevo contrato y va a ser padre”.

A principios de la temporada anterior, Garnacho firmó un nuevo contrato hasta 2028 con Manchester United, aunque tendrá que definir su posición para determinar su futuro de largo plazo en el club Manchester United

Eso sí, quienes lo ven de forma consistente también opinan que hay aspectos que evidentemente necesita trabajar para alcanzar su potencial: “Viene impresionando cuando entra como suplente, pero necesita contribuir con goles y asistencias con regularidad cuando va de titular. También tiene que ser más consistente en sus rendimientos, algo que todavía no logró plasmar”, aseveró Plant, mientras que Anka también mencionó su falta de resiliencia defensiva. El periodista de Manchester World también planteó una duda de cara al largo plazo: una posible pelea por el puesto con Rashford. “Es un gran problema para Erik ten Hag [DT del equipo] que sus dos mejores jugadores jueguen en el extremo izquierdo. El inglés está por encima después de hacer 30 goles el año pasado, así que va a ser difícil desplazarlo”.

En el contexto de la selección argentina, sin embargo, el panorama es mucho más positivo. Ángel Di María, el ocupante actual de su puesto, repitió que se retirará al final de la Copa América 2024, y sus características son muy compatibles con las de Garnacho en esta etapa de su carrera. Pero el triunfo representa algo mucho más grande que un mero talento, sino un precedente para otros jugadores que generen identificación desde lejos del país, según lo definió Tassi: “Para nosotros es muy importante que puedan ser parte del proceso de selecciones juveniles. De esa forma, se construye una identidad y sentimiento por la selección argentina, producto de un acercamiento que se sostiene en el tiempo. Cualquier situación relacionada con el debut de alguno de los chicos nos enorgullece como parte de un trabajo que se viene haciendo en equipo. Es uno de los aspectos más importantes”.