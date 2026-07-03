Alemania anuncia la salida de Julian Nagelsmann como DT y anuncia que buscará a Jürgen Klopp

Tras el fracaso en el Mundial 2026, Julian Nagelsmann dejó de ser el entrenador de Alemania y la federación de ese país quiere a Jürgen Klopp para reemplazarlo. En un comunicado, la DFB germana oficializó la salida del DT que perdió con Paraguay en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y confirmó que “iniciará conversaciones” con el actual director estratégico del grupo Red Bull y ex entrenador de Liverpool y Borussia Dortmund.

Nagelsmann, que había indicado su predisposición a cumplir su contrato -regía hasta 2028 y le reportaba un ingreso estimado en 8 millones de euros al año-, no resistió la tercera decepción consecutiva de Alemania en torneos ecuménicos: en Rusia 2018 y Qatar 2022, los tetracampeones del mundo se volvieron en primera fase.

Julian Nagelsmann, ya ex entrenador de Alemania, durante una de las prácticas del equipo durante el Mundial 2026 KARL-JOSEF HILDENBRAND - AFP

“En cuanto al nombramiento de ​un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB buscará ahora ​mantener conversaciones con Jürgen Klopp. Él ya ha manifestado su disposición general a asumir el cargo”, dijo la federación alemana en un comunicado. Klopp, de 59 años, que actualmente ejerce de comentarista para la televisión alemana en el Mundial y ya había indicado hace unos días que estaría abierto a tal propuesta.

También se lo considera la opción más popular entre los hinchas alemanes, pero causó revuelo a principios del Mundial —y tuvo incluso que ​disculparse— por insinuar que los días de Nagelsmann en el banquillo de la selección alemana podrían estar llegando a su fin.

Julian Nagelsmann, ya exentrenador de la selección alemana ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Klopp, uno de los entrenadores de clubes germanos más exitosos, que ganó la ⁠liga y la Copa de Alemania con el Borussia Dortmund, estuvo al frente del Liverpool de 2015 a 2024, periodo en el que llevó al club de Merseyside a ‌conquistar casi todos los títulos importantes, entre ellos los triunfos en la Champions y la Premier League. Klopp es conocido por su forma de comunicarse directa y, en ocasiones, enérgica, todo un contraste con el estilo de Nagelsmann, que a veces se percibía como brusco o arrogante.

Una nueva era

Nagelsmann, quien inmediatamente después de la derrota ante Paraguay había afirmado que estaba dispuesto a seguir en el cargo y cumplir su contrato hasta 2028, declaró que la eliminación del Mundial exigía ahora un nuevo comienzo. Lo hizo este viernes, y luego de una reunión con los principales ejecutivos de la DFB llevada adelante el jueves. Allí le aconsejaron que lo mejor sería dar un paso al costado y dar por terminado su ciclo.

“Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción ‌tan amarga, se merecen la oportunidad de empezar de cero”, dijo Nagelsmann en el comunicado de la DFB. Y agregó: “También quiero dar las gracias ⁠especialmente a la hinchada. Ustedes nos apoyaron, confiaron en nosotros, nos dieron energía, incluso en los momentos difíciles. Me duele de verdad ‌que los hayamos decepcionado y no poder darles más noches de fútbol memorables en este Mundial”, se lamentó el entrenador saliente de Alemania.

Pasado y... ¿futuro? La federación alemana iniciará contactos con Jürgen Klopp para que se haga cargo de la selección tras la renuncia de Julian Nagelsmann PAUL ELLIS - AFP

Nagelsmann, de 38 años, ⁠que asumió el cargo en 2023 y se convirtió en el seleccionador más joven en dirigir ⁠a un equipo en un partido de eliminatoria del Mundial en cuatro décadas, había declarado tras la derrota que no era “de los que dicen ‘renuncio’ solo porque” quedaran eliminados. Su equipo había alcanzado los cuartos de final de la Euro 2024, celebrada en su propio país, en su primer torneo al frente de la selección.

Tras el regreso del plantel a Alemania, la decisión de la DFB de separarse de Nagelsmann se ‌produjo tras una reunión de tres horas celebrada el jueves. “La Federación ​Alemana de Fútbol agradece expresamente a Julian Nagelsmann su labor desde septiembre de 2023”, declaró el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, en el comunicado de la DFB. “Se caracteriza por un alto nivel de compromiso y una ambición extraordinaria. Julian Nagelsmann es, además, una persona extremadamente responsable y sincera a la que todos valoramos”, finalizó. Con el entrenador saliente también se irá el director deportivo de la selección, Andreas Rettig. Su contrato concluye a fin de año y se anunció que no renovará.

(Con información de la agencia Reuters).