Alemania despejó las dudas, se clasificó al Mundial y el DT Julian Nagelsmann empieza a pensar en el equipo que armará

Alemania no tuvo un camino fácil hacia la clasificación al Mundial de fútbol 2026, pero este lunes se aseguró su pase con una goleada por 6-0 a Eslovaquia y ahora, mientras espera el sorteo, define cómo armará su plantel.

Eslovaquia le había ganado a Alemania en el partido inaugural de estas eliminatorias, lo que provocó en el equipo teutón en una pequeña crisis en medio de las críticas de los aficionados y los expertos y el temor de que no se lograra la clasificación directa.

Pero los alemanes ganaron los cinco partidos que les quedaban, aunque no convencían demasiado en la cancha, hasta el decisivo encuentro contra Eslovaquia del lunes. “El equipo lo hizo muy bien. No hay nada de lo que quejarse hoy. Estoy orgulloso de cómo el equipo luchó contra la adversidad. Tuvimos un comienzo accidentado en la etapa de clasificación y hoy la presión era grande. Todos jugaron un partido extremadamente bueno”, declaró el entrenador Julian Nagelsmann a la cadena ZDF después del partido.

Julian Nagelsmann, entrenador de la selección de Alemania, comienza a pensar en el plantel que llevará al Mundial del próximo año RONNY HARTMANN� - AFP�

Esperanzas de estar en el bombo 1

Perder la clasificación directa y, potencialmente, quedarse fuera del Mundial habría sido un duro golpe para Alemania, especialmente después de dos eliminaciones en la etapa de grupos en las Copas del Mundo de 2018 y 2022. Alemania espera ahora estar en el bombo 1 para el sorteo de la etapa de grupos el 5 de diciembre. Eso se determinará según la clasificación de la FIFA que se publicará el miércoles. Las naciones anfitrionas (Estados Unidos, Canadá y México) y los nueve países mejor clasificados en la FIFA estarán en el bombo 1. Alemania ocupa actualmente el décimo puesto.

Nagelsmann dijo que espera que Jamal Musiala, Kai Havertz, Antonio Rüdiger y Marc-André ter Stegen regresen pronto. Sin embargo, subrayó que no puede garantizar la lista para el Mundial ni siquiera a sus titulares que hoy están de baja por lesiones de larga recuperación. “Kai ha tenido un pequeño contratiempo, pero está bien y su rodilla se está recuperando satisfactoriamente. Jamal ya no tiene ningún problema grave. Pero, al igual que Kai, también tiene que volver primero al club”, afirmó.

Kai Havertz, una de las figuras de Alemania Federico Gambarini� - dpa�

“Todos tendrán que esforzarse. Solo puedo prometer que armaré la mejor selección posible. También tenemos espacio para más jugadores, no solo 20 jugadores de campo, sino 23”. Nagelsmann también mencionó al mediocampista de Stuttgart Angelo Stiller, que no fue convocado este mes. “Él también tiene esperanzas legítimas de llegar al Mundial. Aún no lo decidí, pero la puerta no está cerrada en absoluto”, señaló.

La cuestión del arquero

Nagelsmann también tendrá que decidir quién será su arquero titular durante el Mundial. Marc-Andre ter Stegen, de Barcelona, fue nombrado número uno de Alemania luego del retiro de Manuel Neuer tras la Eurocopa 2024. Pero debido a dos lesiones graves, Ter Stegen no jugó tantos partidos. Alexander Nübel y Oliver Baumann tuvieron la oportunidad de optar al puesto, y este último se quedó con la titularidad. “Estamos muy contentos con él en este momento. Está haciendo un gran trabajo. Veremos qué pasa el año que viene”, dijo Nagelsmann. Ter Stegen, por su parte, también perdió su puesto como titular en Barcelona y, para tener la oportunidad de volver a Alemania, necesita consolidarse “ya sea en el Blaugrana o en otro equipo”, según Nagelsmann.

Oliver Baumann, el arquero que se quedó con la titularidad en el arco de Alemania RONNY HARTMANN� - AFP�

Próximos compromisos

Tras el sorteo de los grupos el 5 de diciembre en Washington, la Federación Alemana de Fútbol tiene previsto decidir antes de finales de año dónde tendrá su sede el equipo durante el Mundial. Alemania ya tiene programado un partido amistoso con Costa de Marfil el 30 de marzo, en Stuttgart, y está buscando un rival para otro encuentro tres días antes.

Nagelsmann anunciará a mediados de mayo la convocatoria provisional de jugadores para el Mundial, que quedarán a su disposición después de la última fecha de la Bundesliga el 16 de mayo y la final de la Copa Alemana el 23 de ese mes.

La selección alemana se concentrará ya a partir del 25 de mayo aproximadamente, en su centro de entrenamiento de Herzogenaurach, según lo previsto. El 31 de mayo se despedirá Alemania del continente europeo con un amistoso con Finlandia, a disputarse en Maguncia, para partir a Estados Unidos a comienzos de junio. Allí enfrentará a un rival no determinado aún, antes del inicio de la etapa de grupos del Mundial que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.