Alemania hizo un gol con un rival lesionado, erró una jugada increíble y Países Bajos empató en la Nations League

Pasó de todo en Ámsterdam. Alemania estuvo a minutos de comenzar la nueva era de Jürgen Klopp con una victoria ante Países Bajos, pero Cody Gakpo apareció a los 91 minutos para establecer el 1-1 en el inicio de la Nations League. Antes, Felix Nmecha había abierto el marcador en una acción cargada de polémica, con Brian Brobbey lesionado en el césped y los neerlandeses que reclamaban que su rival arrojara la pelota afuera. Karim Adeyemi, además, desperdició una oportunidad increíble para ampliar la diferencia.

El partido ya había entregado una escena especial antes del comienzo. Virgil van Dijk y Klopp, dos protagonistas centrales del exitoso ciclo de Liverpool, se encontraron en la previa y se fundieron en un afectuoso abrazo. Esta vez estaban de lados opuestos: el defensor como capitán de Países Bajos y el entrenador en su estreno al frente de Alemania.

La primera alarma para el conjunto visitante apareció incluso antes de que comenzara el encuentro. Jamal Musiala, anunciado como titular, sintió una molestia durante el calentamiento y quedó afuera de la formación. Nadiem Amiri ocupó su lugar.

Nico Schlotterbeck no logra evitar el cabezazo de Virgil van Dijk, que terminaría en gol, pero sería anulado NICOLAS TUCAT - AFP

Ya con la pelota en movimiento, Países Bajos estuvo cerca de darle una bienvenida perfecta a Xavi Hernández, otro que debutaba en el banco este jueves. A los 13 minutos, Van Dijk se anticipó al primer palo después de un córner desde la izquierda y conectó de cabeza para mandar la pelota a la red. Sin embargo, tras la revisión de la jugada, el árbitro Alejandro Hernández Hernández anuló el tanto por una infracción del defensor.

Klopp recibió otra mala noticia poco después. Kai Havertz quedó tendido tras una acción en la que había recibido una dura entrada de Jurrien Timber y no pudo continuar. A los 30 minutos dejó su lugar a Younes Ebnoutalib. La lesión del atacante también encendió una señal de alerta para Mikel Arteta en Arsenal.

Dos minutos más tarde apareció la jugada que cambió el partido y elevó la temperatura en el Johan Cruyff Arena. Brobbey protegió la pelota ante Jonathan Tah e intentó salir para iniciar un contraataque, pero sintió una molestia, comenzó a renguear y finalmente se dejó caer sobre el césped. Países Bajos pidió que Alemania interrumpiera la acción para permitir su atención. Los visitantes, sin embargo, decidieron continuar.

La pelota llegó hasta la derecha, desde donde Philipp Treu envió un centro bajo. Adeyemi intentó definir dentro del área chica con un taco y no pudo, pero el rebote quedó a disposición de Nmecha. El mediocampista, libre de marcas, abrió el pie y estableció el 1-0.

El polémico gol de Alemania ante Países Bajos

La reacción neerlandesa fue inmediata. Mientras Alemania celebraba, varios futbolistas locales fueron a recriminarles la decisión de continuar la jugada con Brobbey en el piso. Denzel Dumfries fue uno de los más vehementes y se acercó al grupo alemán en medio de las protestas. Desde el banco, Klopp observó la discusión con un marcado gesto de sorpresa.

La escena tuvo una consecuencia concreta: Brobbey no pudo continuar. El delantero de 24 años dejó el campo con serias dificultades para caminar, fue reemplazado por Mexx Meerdink y se dirigió directamente al vestuario.

El neerlandés Brian Brobbey tirado en el piso por una lesión Martin Meissner - AP

Alemania estuvo muy cerca de transformar aquella controversia en una ventaja de dos goles. A los 39 minutos lanzó un contraataque que encontró a Nathaniel Brown con espacio frente al arco. El lateral esperó hasta el momento preciso y cedió la pelota hacia Adeyemi, que apareció solo dentro del área y con Bart Verbruggen prácticamente fuera de acción. El atacante remató de primera con su zurda, pero envió la pelota por encima del travesaño. Una ocasión inmejorable del delantero de Barcelona, que más tarde adquiriría todavía mayor dimensión.

¿SOS VOS, KARIM? ¡IMPRESIONANTE EL GOL QUE SE PERDIÓ ADEYEMI PARA ALEMANIA ANTE PAÍSES BAJOS!



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El tramo final de la primera parte también tuvo como protagonista a Marc-André ter Stegen. El arquero cometió un grave error en la salida y entregó la pelota directamente a Gakpo. El neerlandés controló y remató con potencia, pero el propio Ter Stegen respondió de inmediato y bloqueó el disparo para reparar su equivocación.

Países Bajos aumentó la presión después del descanso. Dumfries encontró espacios por la derecha y se convirtió en una de las principales vías de ataque. A los 60 minutos, Ter Stegen respondió ante un remate del lateral y, poco después, volvió a intervenir en una acción dentro del área que terminó con la pelota en la red, aunque el árbitro había detenido previamente el juego.

El insólito errado de Mexx Meerdink ante Alemania Martin Meissner - AP

Otra oportunidad clarísima llegó a los 66 minutos. Dumfries desbordó por el sector derecho y lanzó un centro bajo que superó al defensor. Meerdink apareció libre frente al arco y tuvo el empate a disposición, pero su definición salió desviada. El delantero volvió a exigir a Ter Stegen a los 73, esta vez con un disparo al primer palo que el arquero desvió antes de que la pelota diera en el palo.

Alemania resistió hasta el tiempo añadido, cuando Países Bajos encontró finalmente el premio a su búsqueda. A los 91 minutos, Ruben van Bommel le robó la pelota a Serge Gnabry en la mitad de la cancha y aceleró por el sector izquierdo. El delantero de PSV avanzó con espacio y lanzó una notable asistencia con la cara externa del pie para Gakpo, que apareció dentro del área, saltó y conectó de volea, de primera, para marcar el 1-1.

El increíble empate entre Países Bajos y Alemania

El gol desató el festejo neerlandés y modificó por completo el desenlace de una noche que parecía destinada a terminar con la primera victoria de Klopp. También resignificó aquella ocasión desperdiciada por Adeyemi en el primer tiempo: Alemania había tenido la posibilidad de quedar 2-0 y terminó por dejar dos puntos en Ámsterdam.

El duelo, además, marcó el comienzo simultáneo de dos proyectos. Klopp asumió en una Alemania que busca recuperar protagonismo después de sus últimos tropiezos internacionales. Del otro lado, Xavi volvió a dirigir después de dos años y cuatro meses y se convirtió en el primer seleccionador extranjero de Países Bajos desde Ernst Happel.

Los dos llegaron con ideas reconocibles y con la misión de reconstruir a selecciones acostumbradas históricamente a competir por los grandes títulos. El primer examen terminó sin vencedor. Un punto para cada uno después de un partido en el que hubo goles anulados, lesiones, protestas, ocasiones increíbles y un último impacto que cambió la historia cuando parecía escrita.