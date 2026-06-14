Alemania recuperó la memoria y venció por 7 a 1 a Curazao

Alemania recuperó la memoria de Brasil 2014 y aplastó al debutante Curazao por 7 a 1 con goles de Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (2), Musiala, Brown y Undav. Por el lado del conjunto caribeño fue Livano Comenencia el que hizo historia al marcar el primer gol de su país en la historia de los mundiales.

El partido jugado en el NRG Stadium de Houston comenzó con dos equipos bien marcados desde lo táctico. El conjunto del joven DT Nagelsmann con un 4-2-3-1 con Havertz como falso 9. Y por el lado de Dick Advocaat, un 4-3-1-2 para la celebración de los nostálgicos, con Juninho Bacuna como enganche.

Apenas iban 5 minutos cuando Alemania abrió el marcador a través de la jugada generada entre Felix Nmecha y Florian Wirtz, quién le devolvió una pared al primero, que golpeó con el borde interno del pie derecho y convirtió el primer gol germano.

5 MINUTOS Y ALEMANIA MARCÓ EL PRIMER GOL



Felix Nmecha abrió el marcador para los Teutones en su debut ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AGfx45c7VO — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

A partir de allí generaron algunas oportunidades más para aumentar, pero curiosamente llegó la sorpresa: Livano Comenencia convirtió el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo y puso el 1 a 1 a los 21 minutos con un remate de zurda que se desvió en Kimmich y se elevó ligeramente antes de batir a Manuel Neuer.

¡GOOOL DE CURAZAO, SÍ, LEISTE BIEN!



En su debut en el #MundialEnDSPORTS, Livano Comenencia igualó el marcador ante Alemania a los 21 minutos de partido.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FvKVj6SUoU — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Por un rato el encuentro quedó igualado, pero Alemania reaccionó bien, no se sobresaltó ante el tanto rival, y a los 37 volvió a adelantarse en el resultado, tras una serie de tiros de esquina, con un gran salto y cabezazo curzado de Schlotterbeck, tras un muy buen centro del zurdo Brown.

ALEMANIA VOLVIÓ A PONERSE ARRIBA EN EL MARCADOR



Schlotterbeck ganó en los aires y marcó el 2-1 ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/d5FjJyRD7z — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

A partir de ahí, de nuevo en ventaja, el equipo alemán se sintió más cómodo y recuperó el dominio absoluto del encuentro. El 3 a 1 llegó a los 45′, de penal y a través de Kai Havertz, que con serenidad abrió el pie izquierdo y le dio un pase a la red. La falta se la cometieron a Nmecha, de gran partido.

ALEMANIA SE VA AL DESCANSO CON DOS GOLES DE VENTAJA



Kai Havertz, desde el punto penal, marcó el 3-1 ante Curazao antes del termino del primer tiempo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NqCZl1BXJg — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

El entretiempo parecía ser el respiro que necesitaban los de Advocaat para ordenarse, pero en el primer minuto del complemento apareció Jamal Musiala, la promesa bávara de este Mundial y amplió la ventaja por 4 a 1. Tras una asistencia de Kimmich que lo habilitó adentro del área, el jugador del Bayern Munich la cruzó de derecha y festejó el cuarto con Nmecha, una de las figuras del partido.

UN MINUTO Y ALEMANIA VOLVIÓ A MARCAR



Musiala no se tardó nada para anotar en el inicio del segundo tiempo ante Curazao y marcó el 4-1.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kRR8sUJ63u — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

La fiesta de goles continuó a los 23 minutos del segundo tiempo con el quinto tanto, una buena combinación entre Undav y Brown, quién antes había asistido y ahora cambió la jugada por gol con una volea espectacular.

ALEMANIA MARCÓ EL QUINTO AL FILO DEL FUERA DE JUEGO



Nathaniel Brown la agarró de volea y marcó el 5-1 ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/O1zovEZ2zU — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Al mejor estilo Alemania 2014, a los 33 del segundo tiempo, con una secuencia de pases y la segunda asistencia de Kimmich, Deniz Undav marcó el sexto para ampliar la ventaja a cinco goles.

Y LLEGÓ EL SEXTO PARA ALEMANIA



Deniz Undav finiquitó la jugada de los Teutones y marcó el 6-1 ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UMDe43bSiB — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Y llegó el séptimo. Parece que Alemania recuperó la memoria que los hizo grande en los mundiales y en una jugada brillante del campeón de Premier con el Arsenal, Kai Havertz, se la picó al arquero en un contraataque veloz y convirtió su doblete para sentenciar el partido en un 7 a 1 que hizo recordar la paliza a Brasil en la semifinal de 2014.

¿DÓNDE HE VISTO ESTE RESULTADO ANTES?



Kai Havertz la picó y marcó el 7-1 de Alemania ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3XuIfDFMqq — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

A pesar de la amplia ventaja, que era lógica en el marcador y en el juego, Curazao hizo historia en el Mundial y logró, al menos por un momento, asustar a Alemania.