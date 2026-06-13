Alemania y Curazao, un duelo que enfrenta al entrenador más joven con el más veterano del Mundial 2026

Los mundiales tienen una infinita capacidad de regalar curiosidades. Este domingo se dará un estreno que va más allá de los tres puntos por el Grupo E. En el césped de NRG Stadium de Houston, Texas, se verán las caras dos realidades antitéticas: la Alemania tetracampeona del mundo, con el técnico más joven del torneo, y la debutante absoluta, Curazao, con el entrenador más longevo.

A las 14 de nuestro país los ojos no solo van a estar puestos en la disparidad económica y futbolística de los planteles, sino en lo que suceda en el duelo de los bancos de suplentes, separados por una brecha generacional de cuatro décadas.

Por un lado, el gigante europeo llega comandado por Julian Nagelsmann. Con 38 años, el estratega alemán ostenta el título del entrenador más jóven de toda la competencia. Su anticipo en la élite tiene su historia.

Julian Nagelsmann es el entrenador más joven de la Copa del Mundo ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A los 20 años abandonó su carrera futbolística en Augsburgo a causa de una lesión en los meniscos y cartílagos de la rodilla derecha. “De haber seguido jugando, a los 40 años tendría que haber llevado una rodilla artificial”, declaró hace un tiempo. No fue nada fácil, pero la vida le tenía preparado todavía más. Su decisión coincidió con el suicidio de su padre, un espía del Servicio Federal de Inteligencia (BND). Le costó hacer el duelo. Él pensaba que su padre era militar, no un espía secreto.

Un momento de distensión para Julian Nagelsmann durante el entrenamiento de Alemania ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Volvió al fútbol y desde otro lugar, encontró su refugio. Comenzó en 2007, como analista de los rivales de Augsburgo, que dirigía Thomas Tuchel. A partir de ahí su carrera creció y se convirtió en una promesa de la táctica moderna. Su primer equipo en primera división fue el Hoffenheim en 2016. Con 28 años, se transformó en el director técnico más joven de la historia en dirigir la Bundesliga. Luego pasó al RB Leipzig al que llevó a semifinales de Champions League para dar el gran salto al Bayern Munich, antes de llegar a la selección alemana.

Enfrente, una leyenda

En la vereda de enfrente se erige la leyenda de Dick Advocaat. A los 78 años, el mítico conductor neerlandés inscribe su nombre en los libros de oro como el director técnico más longevo en toda la historia de la Copa del Mundo. Le siguen el alemán Otto Rehhagel, que dirigió a Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010 con 71 años y 10 meses. Y un histórico de sudamérica, Óscar Washington Tabárez, que comandó la selección Uruguaya en el Mundial de Rusia 2018 con 71 años y 4 meses.

Dick Advocaat, director técnico de Curazao. Omar Vega - Getty Images North America

Advocaat también tiene su historia. Su presencia en este mundial es el triunfo de la resiliencia y del amor al juego. Tras obrar el milagro de clasificar a la pequeña isla caribeña a su primer Mundial, el entrenador conmovió al ambiente al renunciar a su cargo debido a una grave enfermedad de su hija. “La familia está por encima del fútbol”, expresó en ese momento. Pero el destino le ofreció una tregua: la salud de su hija mejoró de manera notable y “The Little General”, cómo le dicen, se reintegró al puesto semanas antes de la cita máxima para conducir el destino del David caribeño. El técnico de vasta trayectoria tanto en clubes como en selecciones opone la vieja escuela frente al laboratorio de Nagelsmann: orden, bloque bajo compacto, líneas juntas y transiciones rápidas para intentar explotar la velocidad de su ofensiva. Curazao, construida con el orgullo de la diáspora y futbolistas curtidos en ligas europeas, sabe que se enfrenta a un coloso, pero no teme.

Dick Advocaat, con gorra, en un momento de la práctica de Curazao en Boca Raton CHANDAN KHANNA - AFP

Es el choque de quien da sus primeros pasos en la cumbre frente al sabio que ya lo vio casi todo. El más jóven del torneo ante el más longevo. El domingo, en el Estadio NRG de Houston, se escribe una página de pura antropología mundialista: el fútbol de los datos contra el fútbol de la fe.

El antecedente más cercano

Louis Van Gaal y Lionel Scaloni. ALBERTO PIZZOLI - AFP

El antecedente más cercano de un cruce entre el técnico más joven y más longevo en una Copa del Mundo es conocido. Ocurrió en Qatar 2022, cuando Lionel Scaloni, con 44 años se enfrentó a Louis Van Gaal, el más veterano con 71, en la recordada “Batalla de Lusail” de los cuartos de final, en la que Argentina se impuso en la definición por penales.

Aquella tarde, Van Gaal fue blanco del enojo de Messi, que le dedicó su gol y luego lo increpó, debido a declaraciones que el verborrágico entrenador neerlandés había hecho en la previa.