Alexis Mac Allister hizo un golazo, pese a la tristeza porque Liverpool no le renovará el contrato

La decisión de que Liverpool no le hará ninguna propuesta para renovar el contrato le provocó un estado de tristeza que no ocultó en una conferencia de prensa, pero al mismo tiempo aseguró que su compromiso con el club y los hinchas no se alterará en lo más mínimo hasta el último día. Esa identificación de Alexis Mac Allister con el equipo en el que está transitando su cuarta temporada quedó demostrada con el golazo y la dedicatoria a los hinchas que cubrían el estadio Anfield Road, que celebró el 3-1 sobre el alicaído Tottenham y la clasificación por la tercera rueda de la Copa de la Liga, también conocida como la Carabao Cup.

El campeón del mundo en 2022 explotó una vez más sus condiciones de volante llegador, difícil de controlar para la defensa rival. A los 21 minutos del primer tiempo, Mac Allister pisó el área grande para tomar un despeje de un rival a una maniobra del juvenil gambeteador Ngumoha; con la parte interna del pie derecho sacó un remate exquisito, combado, que entró en un ángulo. El golazo hizo estallar a las tribunas, mientras Mac Allister lo festejó con la conexión especial que mantiene con los hinchas, ante quienes se estiró el dorsal de su camiseta con el número 10.

Pura clase en el golazo de Mac Allister

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste porque creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club todos los días, en los entrenamientos y los partidos. Los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí”, expresó Mac Allister hace una semana.

La medida que tomó Liverpool con Mac Allister sorprendió por dos motivos. En primer lugar por la anticipación, ya que el contrato vence en junio de 2028, quedan por delante casi dos temporadas. También llamó la atención porque el rendimiento del mediocampista se mantiene en un muy buen nivel. La semana pasada, en una acción parecida al tanto frente a Tottenham, hizo el gol del 2-1 frente al Atlético de Madrid por la Champions League.

El remate de Mac Allister ingresará en un ángulo Jon Super - AP

Fue una pieza vital en la obtención de la Premier League 2025. Mac Allister se sintió perplejo porque Liverpool sí renovó los contratos de los otros dos volantes con los que comparte el eje central: Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch. “Se lo merecen, me pone contento por ellos, pero me entristece que no hayan pensado lo mismo sobre mí”, expresó el jugador surgido en Argentinos Juniors.

El buen partido de Mac Allister se completó con el pase para el 2-0 de Cody Gakpo. Conor Gallagher descontó para Tottenham, que estuvo cerca del empate, impedido por el arquero Giorgi Mamardashvili con tres grandes atajadas. La victoria quedó asegurada con el golazo desde fuera del área de Szoboszlai, que controló la pelota con el pecho y sacó un remate de 25 metros.

Lo más destacado de Liverpool 3 - Tottenham 1

Liverpool incorporó a Mac Allister a mediados de 2023; le compró su pase a Brighton en 42 millones de euros. Ahora queda por ver si será negociado en los próximos mercados de pases -por ahora no trascendió ninguna oferta- o si Mac Allister se quedará hasta el final de su contrato y negociará por su cuenta con otro club.

Durante toda su etapa en Liverpool se adaptó a la función de volante defensivo, cuando sus características lo sitúan más en tres cuartos de campo. También Lionel Scaloni le encomendó esa tarea en más de un partido de la selección. Fue quedando un poco en el olvido que asomó en la primera de Argentinos y en su breve paso por Boca como un clásico enganche.

No debería haber motivos económicos en la decisión de Liverpool, que en los últimos tres mercados de pases invirtió 780 millones de euros en refuerzos. Para cubrir la salida de Mo Salah, referente de la última década, desembolsó 125 millones de euros por Bradley Barcola, de Paris Saint-Germain.

Los otros resultados del martes en la tercera rueda de la Copa de la Liga: Ipswich 2 vs. Arsenal 4, West Ham 2 vs. Fulham 3, Reading 1 vs. Brentford 2 y Peterborough 3 (7) vs. Barnsley 3 (6).