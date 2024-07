Los detalles de la demanda de Camila Mayan a Alexis Mac Allister

Escuchar

La selección argentina se coronó bicampeona de América y, aunque los festejos no faltaron, también hubo drama con los familiares de los jugadores. Resulta que Silvina Riela, la mamá de Alexis Mac Allister, habló sobre la separación de su hijo con Camila Mayan y lanzó algunas indirectas contra su exnuera. Como respuesta, la joven no tardó en dar su punto de vista con algunos comentarios en el programa de streaming Patria y Familia, por Luzu TV. Además, en medio de la polémica, la influencer decidió ir por más y, según revelaron, demandó económicamente al futbolista.

Todo se dio a conocer en LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América, en donde contaron todos los detalles de lo ocurrido: “Lo demandó por compensación económica. Es cuando alguno de los dos cónyuges deja de trabajar y de producir dinero por estar acompañando a la pareja”.

Camila Mayan demandó a Alexis Mac Allister a más de un año de su separación

La relación entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister, que terminó por decisión de él en medio de rumores de infidelidad, sigue siendo tensa, incluso después de la separación, como lo mencionó la modelo en su programa de streaming. Recientemente, la situación se intensificó cuando la madre del futbolista hizo comentarios públicos sobre su exnuera, revelando detalles que no se conocían hasta el momento. Esto habría llevado a la influencer a emprender acciones legales contra el jugador, marcando un nuevo giro en su historia.

“Hubo una mediación con la madre de él, porque es su representante legal. Ya entró la demanda en la Justicia. Ella le pidió una compensación económica por los cinco años y no se sabe la suma de dinero”, explicó Fernanda Iglesias. Asimismo, la panelista dio a conocer más datos al respecto: “Del departamento en alquiler de Cami se ocupa la mamá de Alexis, por dos años, ella tiene el derecho por ser conviviente. Fueron dos años en Inglaterra la convivencia”.

A casi dos años de su separación, Camila Mayan habría llevado a la justicia a Alexis Mac Allister

Por otro lado, marcó las diferencias entre lo que ocurre en Europa y en Argentina, dejando en claro que los sistemas legales son diferentes con respecto a estas cuestiones: “En Europa no existe la compensación económica. Cuándo vuelven del Mundial, que es cuando se separan en Argentina, estuvieron la mayor parte de la relación acá”.

Qué dijo la mamá de Alexis Mac Allister sobre Camila Mayan

Tras la Copa América, la mamá de Mac Allister habló con el programa Socios del Espectáculo (eltrece) acerca de la carrera profesional de su hijo y cómo tomó la separación de Camila Mayan. “El silencio ayuda y hay cosas que hay que dejarlas rodar y se van acomodando con el tiempo. Hay una frase que dice que conocés a la persona cuando se va. Entendemos la otra parte, el dolor, el resentimiento, nos duele que todo se ligue a una cuestión monetaria”, lanzó, de manera contundente.

Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, apuntó contra Camila Mayan

Además, aclaró: “Después de tanta exposición no hablé más con ella. Siempre que pude lo hice, la acompañé y ayudé en todo lo que me pidió Alexis debido a que soy representante legal de él en Argentina. Mi intención fue que se sienta contenida porque todos hemos sido dejados por un amor, por una pareja y sabemos lo que significa. Yo lo que más cuido es la cabeza de las personas, no somos descartables. Lo que sí, una vez que se hizo público el tema dejé de tener contacto con ella”.

En ese mismo sentido, opinó sobre el desenlace de la historia según su punto de vista: “A Camila la llamé, nos dimos un abrazo y traté de estar lo que más pude. Después hubo actitudes que me alejaron y lo que me afecta es que hay cosas inventadas, se modifican fechas, situaciones y ahí uno no puede estar peleando a todo el mundo ni dando explicaciones de su vida privada”.

