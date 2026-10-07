Amistosos de la selección argentina: qué se sabe de la fecha FIFA de noviembre

Tras la fecha FIFA de octubre en la que goleó a Bolivia 4 a 0, Burkina Faso 7 a 0 y Benín 3 a 0 en la despedida de Lionel Messi, la selección argentina volverá a presentarse en aproximadamente un mes durante la última ventana para partidos internacionales del año.

El equipo albiceleste, ya en la era pos Messi, jugará entre el 9 y 17 de noviembre un máximo de dos amistosos, tal establece el reglamento de la FIFA. Se desconoce si será en condición de local o lo hará en algún otro punto del planeta porque es una incógnita qué organizará la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con respecto a los rivales, no podrán ser de Europa porque en esa fecha se disputarán juegos de la Nations League, por lo que el abanico de posibilidades se reduce a contrincantes de América, Asia, África y Oceanía.

Lionel Scaloni tiene encaminada su renovación en el cargo de entrenador de la selección argentina [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Todos los partidos de la selección argentina en 2026

27/03/2026: Argentina 2-1 Mauritania - Amistoso.

- Amistoso. 31/03/2026: Argentina 5-0 Zambia - Amistoso.

- Amistoso. 06/06/2026: Argentina 2-0 Honduras - Amistoso.

- Amistoso. 09/06/2026: Argentina 3-0 Islandia - Amistoso.

- Amistoso. 16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 22/06/2026: Argentina 2-0 Austria - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 27/06/2026: Jordania 3-1 Argentina - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 03/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 07/07/2026: Argentina 3-2 Egipto - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 11/07/2026: Argentina 3-1 Suiza - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 15/07/2026: Inglaterra 1-2 Argentina - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 19/07/2026: España 1-0 Argentina - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 30/09/2026: Argentina 4-0 Bolivia - Amistoso.

- Amistoso. 03/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso - Amistoso.

- Amistoso. 06/10/2026: Argentina 3-0 Benín - Amistoso.

Cristian Romero es el capitán de la selección argentina en el ciclo pos Lionel Messi Nicolas Aguilera - AP

En 2027 habrá cuatros fechas de la FIFA y es una incógnita qué jugará la Argentina. A priori, debería competir en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, al que ya está clasificado como uno de los coanfitriones de los partidos inaugurales junto a Uruguay y Paraguay en un torneo que luego se mudará a España, Portugal y Marruecos.

Teniendo en cuenta que tres de las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya tienen su pasaje a la cita ecuménica, resta conocerse cómo será el formato de juego y las plazas que dispondrá la región para el resto de los equipos.

El 2028, en tanto, será año de Copa América para la Argentina en una sede a definir, con Estados Unidos, otra vez, como principal candidato más allá de que por rotación de países anfitriones le tocaría a Ecuador. En caso de confirmarse la sede en la nación que preside Donald Trump, habrá selecciones invitadas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Nicolás Paz, uno de los cracks del futuro de la selección argentina Fotobaires / MATIAS PRINC

Calendario de la FIFA hasta 2030

2026

9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.

2027

22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.

7 al 15 de junio - Fecha FIFA.

20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.

8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.

2028

20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.

29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.

Junio a julio - Copa América y Eurocopa.

18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.

13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.

2029

19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.

4 al 12 de junio - Fecha FIFA.

29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.

12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.

2030