Amistosos de la selección argentina: qué se sabe de la fecha FIFA de noviembre

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En la última ventana del año el equipo dirigido por Lionel Scaloni podrá jugar un máximo de dos partidos, tal establece la FIFA
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Tras la fecha FIFA de octubre en la que goleó a Bolivia 4 a 0, Burkina Faso 7 a 0 y Benín 3 a 0 en la despedida de Lionel Messi, la selección argentina volverá a presentarse en aproximadamente un mes durante la última ventana para partidos internacionales del año.
El equipo albiceleste, ya en la era pos Messi, jugará entre el 9 y 17 de noviembre un máximo de dos amistosos, tal establece el reglamento de la FIFA. Se desconoce si será en condición de local o lo hará en algún otro punto del planeta porque es una incógnita qué organizará la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con respecto a los rivales, no podrán ser de Europa porque en esa fecha se disputarán juegos de la Nations League, por lo que el abanico de posibilidades se reduce a contrincantes de América, Asia, África y Oceanía.
Todos los partidos de la selección argentina en 2026
- 27/03/2026: Argentina 2-1 Mauritania - Amistoso.
- 31/03/2026: Argentina 5-0 Zambia - Amistoso.
- 06/06/2026: Argentina 2-0 Honduras - Amistoso.
- 09/06/2026: Argentina 3-0 Islandia - Amistoso.
- 16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia - Mundial 2026.
- 22/06/2026: Argentina 2-0 Austria - Mundial 2026.
- 27/06/2026: Jordania 3-1 Argentina - Mundial 2026.
- 03/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde - Mundial 2026.
- 07/07/2026: Argentina 3-2 Egipto - Mundial 2026.
- 11/07/2026: Argentina 3-1 Suiza - Mundial 2026.
- 15/07/2026: Inglaterra 1-2 Argentina - Mundial 2026.
- 19/07/2026: España 1-0 Argentina - Mundial 2026.
- 30/09/2026: Argentina 4-0 Bolivia - Amistoso.
- 03/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso - Amistoso.
- 06/10/2026: Argentina 3-0 Benín - Amistoso.
En 2027 habrá cuatros fechas de la FIFA y es una incógnita qué jugará la Argentina. A priori, debería competir en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, al que ya está clasificado como uno de los coanfitriones de los partidos inaugurales junto a Uruguay y Paraguay en un torneo que luego se mudará a España, Portugal y Marruecos.
Teniendo en cuenta que tres de las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya tienen su pasaje a la cita ecuménica, resta conocerse cómo será el formato de juego y las plazas que dispondrá la región para el resto de los equipos.
El 2028, en tanto, será año de Copa América para la Argentina en una sede a definir, con Estados Unidos, otra vez, como principal candidato más allá de que por rotación de países anfitriones le tocaría a Ecuador. En caso de confirmarse la sede en la nación que preside Donald Trump, habrá selecciones invitadas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).
Calendario de la FIFA hasta 2030
2026
- 9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.
2027
- 22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.
- 7 al 15 de junio - Fecha FIFA.
- 20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.
- 8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.
2028
- 20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.
- 29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.
- Junio a julio - Copa América y Eurocopa.
- 18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.
- 13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.
2029
- 19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.
- 4 al 12 de junio - Fecha FIFA.
- 29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.
- 12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.
2030
- 18 al 26 de marzo - Fecha FIFA.
- 3 al 11 de junio - Fecha FIFA.
- Junio a julio - Mundial.
- 23 de septiembre al 8 de octubre - Fecha FIFA.
- 11 al 19 de noviembre - Fecha FIFA.
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