Franco Colapinto (Alpine) se ubicó sexto en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 que se realizó este domingo en la madrugada de la Argentina y correspondió a la antepenúltima fecha del calendario 2026 e igualó su mejor ubicación que había sido en el GP de Canadá.

El argentino se destacó en la, muy posiblemente, prueba más entretenida del año con un sinfín de circunstancias que la hicieron muy cambiante. En la largada, desde el noveno lugar, ganó tres lugar y enfiló sexto incluso por delante de su compañero Pierre Gasly, a quien luego le dio la posición.

Franco Colapinto sumó ocho puntos para la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 JIM WATSON - AFP

Como era de esperar, varios de los autos que tenía por detrás lo superaron porque cuentan con mayor potencial, pero lejos de amilanarse el pilarense se mantuvo muy de cerca de ellos y aprovechó la disputa entre los McLaren para, en la vuelta 12, sobrepasar a Oscar Piastri y Lando Norris con solo una maniobra, quizás la mejor suya en el torneo.

En la carrera pasó de todo y si hay algo que hizo bien Colapinto fue aprovechar todo lo que se le dio a su favor, desde los Safety Car, los abandonos de algunos de sus rivales y, sobre todo, el incidente entre las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. A partir de ello, el británico quedó muy relegado y el monegasco fue penalizado, por lo que si bien cruzó la meta adelante de Franco luego fue reclasificado detrás de él.

El ganador de la carrera, considerada una de las mejores de la historia por los especialistas porque tuvo 35 cambios de liderazgo y 352 sobrepasos, fue Max Verstappen (Red Bull) seguido de los McLaren de Norris y Piastri. Así, el neerlandés se consolidó en el segundo puesto de la tabla de posiciones por detrás de Kimi Antonelli (Mercedes), el campeón de la categoría que terminó cuarto en Las Vegas.

Colapinto sumó ocho puntos para la tabla de posiciones y sigue 12° ahora con 35 tantos, a solo tres de Arvid Lindblad (Racing Bulls). Gasly terminó quinto y también sumó unidades importantes para la clasificación en la que está 10° con 52.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: 9°

GP de Bélgica: 10°

GP de Hungría: 15°

GP de Países Bajos: 14°

GP de Italia: 9°

GP de España: 7°

GP de Azerbaiyán: Abondonó.

GP de Bahréin en Malasia: 13°

GP de Singapur: Abondonó.

GP de Estados Unidos: Abandonó.

GP de México: 15°.

GP de San Pablo: 13°

GP de Las Vegas: 6°

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Qatar el fin de semana del 29 de noviembre. Se tratará de la penúltima jornada del calendario y Colapinto intentará otro buen resultado para coronar su mejor actuación en el Gran Circo desde que debutó con Williams en 2024.