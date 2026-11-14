Amistosos: Marcelo Gallardo obtuvo su primer éxito como DT de Ecuador y ganaron Colombia y Paraguay

Llegó la tranquilidad para Marcelo Gallardo, entrenador del seleccionado de Ecuador. La gira hecha por Asia durante la ventana FIFA de septiembre y octubre no había salido nada bien, sin éxitos en los primeros tres partidos de su ciclo. Esta vez, el entrenador argentino fue local en el amistoso frente a Costa Rica, recibido por su nuevo público, al que pudo ofrendar un consistente 2-0.

El estadio Olímpico Atahualpa, de Quito, fue el escenario elegido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para recibir al rival con el que la selección argentina se enfrentará este martes en Córdoba. La última vez en que la Tri usó ese estadio, el 10 de octubre de 2017, Lionel Messi hizo los tres goles que clasificaron al visitante para el Mundial Rusia 2018.

Marcelo Gallardo sonrió por el triunfo en Quito, donde le dieron una cálida bienvenida; en su cuatro compromiso, ganó por primera vez. ARMANDO PRADO - AFP

Fiel al estilo que lo caracterizó en River, el argentino salió al campo de juego vistiendo un traje en el que lució el escudo de la entidad sobre su corazón. Al notar su aparición, los hinchas ecuatorianos lanzaron gritos de expectativa, que el ‘Muñeco’ devolvió con sonrisas y saludos.

¡HOLA MUÑECO! 👋🇪🇨



El estratega argentino Marcelo Gallardo pisa por primera vez el gramado de juego del estadio Olímpico Atahualpa para dirigir a la Selección ecuatoriana. Una nueva experiencia para el entrenador al frente de la Tricolor, esta vez en suelo ecuatoriano. 🏟️… pic.twitter.com/TOldSLaYAt — DobleCinco (@doble5ec) November 14, 2026

Algo incómodo e impreciso, a su equipo le urgió alguna salvada de Hernán Galíndez en los primeros minutos. El arquero se había despedido tras el Mundial, pero Gallardo quiere contar con su experiencia y el futbolista de Huracán aceptó continuar. En un campo de juego ciertamente desprolijo, y en la altura de Quito (2800 metros sobre el nivel del mar), Ecuador hizo pie recién desde los 22 minutos, con aportes trascendentes de otro jugador del Globo, Jordy Caicedo.

Jordy Caicedo abrió el marcador y se perfila como uno de los delanteros predilectos de Gallardo en el amanecer de su ciclo. ARMANDO PRADO - AFP

El potente centroatacante le marcó el espacio al zaguero que oficia de lateral izquierdo, Piero Hincapié, para que lo asistiera con un pase filtrado. Caicedo ingresó al área, gambeteó al arquero y, pese a un desprolijo último pique de la pelota, su zurdazo con ángulo chico infló la red. Feliz Jordy, que se arrodilló y señaló con los índices al cielo; contentos en Parque Patricios, donde recibirán motivado al goleador para los octavos de final del torneo Clausura para visitar al duro Instituto; aliviado Gallardo, que alzó los brazos y, al darse vuelta, se abrazó con su ayudante Hernán Buján.

El atacante, en otra corrida al espacio, forzó otro momento importante a los 28 minutos del segundo período. Le ganó la posición al defensor central Diego Mesén, que lo desestabilizó tomándolo arriba y pegándole abajo para que no se fuera directo a estirar la ventaja. Tarjeta roja directa para el zaguero, que había ingresado 180 segundos antes.

Compacto de Ecuador 2 vs. Costa Rica 0

El triunfo se confirmó con el penal convertido por el otro Caicedo, el volante Moisés. Gallardo aplaudió, más sereno al saberse ganador por primera vez como director técnico de la Tri. La próxima prueba será el martes, en el mismo estadio, frente a Bolivia.

El viernes tuvo funciones de otras selecciones sudamericanas. Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, goleó en Singapur al local: 4-1. Su único instante de dudas fue el gol de de la igualdad sufrido sobre la media hora del partido, que había abierto a los 7 minutos Gustavo Caballero, autor de un doblete. El segundo tanto paraguayo fue de Mauricio Maghalães, jugador de Palmeiras, y el definitivo corrió por cuenta de Miguel Almirón. El martes la Albirroja se medirá con Japón en la misma cancha.

Paraguay empezó con el pie derecho su gira por Singapur, donde goleó por 4-1; la cerrará el martes frente a Japón. Suhaimi Abdullah - AP

En simultáneo al triunfo ecuatoriano se dio el de Colombia sobre Chile, por 1-0. Una victoria poco convincente del conjunto preparado por Néstor Lorenzo, al que le alcanzó el gol en contra de Guillermo Maripán en el emotivo regreso al estadio Pascual Guerrero, de Cali, tras 27 años. El martes volverán a encontrarse, pero la Roja será la anfitriona.

En el último turno, Perú se hizo fuerte en el Monumental de Lima y venció por 2-0 a Bolivia. Gianluca Lapadula abrió el marcador y Maxloren Castro lo cerró a tres minutos del final.

Un gesto de disconformidad del DT argentino Néstor Lorenzo en una poco convincente actuación de Colombia, que recibió en Cali a Chile y lo venció apenas por un gol en contra. JOAQUIN SARMIENTO - AFP

La jornada tuvo otros cinco amistosos. Emiratos Árabes Unidos venció como local por 3-1 a Honduras. En Qatar, Arabia Saudita le ganó por 3-2 a Corea del Sur, y los qataríes cayeron por 3-0 a manos de Australia. Irak terminó 0-0 ante Líbano y Kuwait superó por 3-0 a Siria.