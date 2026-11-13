El que exige debe autoexigirse: la selección de Messi ahora será suya y Scaloni sabe que el líder no puede dudar

“El balance... Ahora toca... Una cosa importante que quería decir es...”, dijo aquella vez, sin que le fluyeran las palabras, hasta que se soltó. Aquel 22 de noviembre de 2023, nadie le había consultado a Lionel Scaloni por su futuro porque, básicamente, no estaba en duda. Daniel Urueña, el periodista tucumano de la cadena Más Deportes, apenas le había pedido un balance del año que finalizaba con la victoria en el Maracaná. “Estos chicos nos dieron un montón. Necesito pensar qué voy a hacer. No es un adiós, pero está complicado seguir y seguir ganando. Toca pensar”. Pensó, decidió seguir y siguió ganando.

“Siento la necesidad también de... No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto.... Al presidente le estoy agradecido de estar en el lugar”, hilvanó un par de frases y se quebró. El resto de la conferencia fue a los tropiezos. Ya había llorado al entrar en el vestuario, después de perder la final mundialista contra España, ese 19 de julio en New Jersey. “Es un lugar soñado en el que nunca en la vida habíamos pensado estar”. Si un año y medio antes los jugadores se sorprendían cuando les llegaba el dato de lo que el técnico estaba diciendo, esta vez lo notaron lógico dentro de un clima general similar. “Para seguir se necesitan un montón de cosas, formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar”. Con la decisión de continuidad nuevamente tomada, ese será el objetivo: volver a armar un plantel convencido, un grupo comprometido, a imagen del que tanto ganó.

Lo que fue y será: Lionel Scaloni ya tendrá a uno de sus principales ayudantes, Walter Samuel Manuel Cortina

Tiene lógica que Scaloni se haya planteado nuevamente si le interesaba continuar. La lógica del conductor que debe revalidar su motivación para, luego, tratar de motivar. Una renovación de votos. El que exige debe antes autoexigirse. El que lidera no puede tener dudas. Se entiende también que sus ayudantes hayan pasado por menos vacilaciones. Sobre el técnico pesan la principal responsabilidad y el máximo estrés.

En la AFA primero fueron cautos y luego, optimistas. Sabían, aquellos que pasan tiempo junto al entrenador en viajes y concentraciones, que el tiempo les jugaría a favor. Que no valía la pena apurar las reuniones. Tal vez en ambos momentos el propio entrenador se haya apresurado en hablar. Luego de haberlo elegido cuando pocos lo respaldaban, se trata de un nuevo triunfo de Claudio Tapia, que evitó un problema de dimensiones difíciles de imaginar: el reemplazo. Si en 2018 había pocos candidatos de consenso para el lugar que había sido de Jorge Sampaoli (Marcelo Gallardo dirigía a un River de época pero ni él ni Tapia querían trabajar con el otro), ahora hubiese costado encontrar aunque sea uno.

Claudio "Chiqui" Tapia consiguió uno de los más grandes triunfos al frente de la AFA con la continuidad de Lionel Scaloni ALEJANDRO PAGNI - AFP

La selección de Messi ahora será la suya. Ya no habrá un genio, a quien supo dirigir y rodear, por cierto. Sí tendrá algunos futbolistas brillantes, varios que son una garantía y completan su base de habituales convocados, y algunos nuevos citados que estimularán la competencia interna. Sobre estos pidió, con lógica, paciencia y comprensión ante un posible bajón. Ya lo había pedido Leo Messi, el mejor escudo posible. El nuevo desafío de Scaloni será amalgamar la mezcla. La razón de la continuidad es haber notado que la llama de los experimentados sigue intacta y que alguien debe alumbrar a los jóvenes que prometen.

A unos y a otros, quedó dicho, les exigirá más que nunca. En el Mundial bancó a quienes venían de anteriores batallas. Convocó a principiantes, pero más allá de excepciones (la titularidad de Giuliano Simeone frente a Inglaterra, por ejemplo) eligió a los de siempre. Podría decirse que, si hubiese dosificado cargas, la selección habría llegado menos gastada al partido decisivo. Es contrafáctico. La realidad es que con ellos llegó a la final. El reseteo mental que Scaloni reconoció para seguir podría compararse con el reinicio de méritos que deberán mostrar los jugadores. Lo ejemplificó con Leandro Paredes, de quien dijo que es el mejor 5 posible para la selección y, a la vez, repitió varias veces que “tiene que estar bien” para continuar.

A las profesionales se suman las razones personales. Scaloni y su familia viven en España. Pero su lugar en el mundo es Pujato, donde vuelve para visitar a su padre cuando viaja en ocasión de partidos como local. El técnico de la selección es una persona muy emocional. Hasta los jugadores lo cargan con esa condición. En la previa de la final en Qatar, no pudo completar la charla. Sensibilizado por el reciente fallecimiento de su mamá, ayer agradeció las muestras de cariño recibidas y rompió en llanto otra vez. Más fuerte. “Si seguimos también es por la gente”, aseguró. Y quedó claro que la guardia de decenas de hinchas en la puerta de su casa le activó el deseo de continuar.

"Si seguimos también es por la gente", se sinceró Lionel Scaloni, el entrenador que no tiene grietas en la selección argentina Prensa AFA

El fútbol argentino convive con sus dos facetas. De un ámbito doméstico donde no hay planificación pasa a un equipo en el que se proyecta a mediano y largo plazo. De un lado, además del espíritu competitivo de toda la vida y la frescura también histórica de los nuevos valores, se juntan un formato de torneos permanentemente en revisión, una cantidad desmesurada de equipos en las dos categorías principales y arbitrajes cuanto menos controvertidos. Paralelamente, la selección nacional se muestra desde hace años como lo que mejor funciona en nuestro país. Dirigida, por suerte, por quien la pensó y la seguirá pensando.