“Romario ha expresado su opinión y tiene derecho a hacerlo: puede decir mentiras, la verdad o tonterías. Lo cierto es que habla mucho”, afirmó el DT de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, luego que el “Chapulín” pidiera su destitución tras la derrota por 3-2 que la “Canarinha” sufrió en un amistoso contra Japón.

“Es libertad de expresión, y en un país democrático, todo el mundo puede tener una opinión”, agregó Ancelotti en la conferencia de prensa que ofreció antes del amistoso que este martes, desde las 7, la “Canarinha” jugará contra Singapur y un día después de que Romario exigiera al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, la destitución del DT italiano.

Pese al reclamo del ex delantero campeón mundial en Estados Unidos 94, la CBF desestimó despedir a Ancelotti y, mediante una nota en su página web oficial, hizo hincapié en “el proceso de renovación del equipo” y en la necesidad de evaluar el proyecto en un plazo más prolongado.

Ancelotti guio a la “Canarinha” a octavos de final del Mundial 2026 tras asumir para aportar estabilidad y competitividad después de las fallidas experiencias de Ramón Menezes, Fernando Diniz y Dorival Junior. “Tengo que hacer más, y lo haré. Disfruto estar aquí, disfruto entrenar a la selección nacional, y tengo que mejorar. Necesitamos volver a ser competitivos. No lo hemos sido durante mucho tiempo”, reconoció Ancelotti, quien fue expulsado durante la caída contra Japón y no podrá dirigir a Brasil contra Singapur.

Un momento de seriedad para Carlo Ancelotti al frente de la selección de Brasil ROSLAN RAHMAN - AFP

“Todos creemos que el equipo va por buen camino, y enfrentaremos a Singapur con confianza”, completó Ancelotti, que en sus primeros 21 partidos como DT de Brasil registró 12 victorias, 4 empates y 5 derrotas, números que reflejan un porcentaje de éxito del 63%. Durante esos 21 partidos, Brasil anotó 47 goles, la mejor marca de los entrenadores recientes, pero recibió 21, la mayor cantidad de cualquier DT de la “Canarinha” en la era moderna en esa cantidad de partidos.

La comparación con sus predecesores tampoco es favorable: Tite, que llegó en 2016 cuando ya habían comenzado las Eliminatorias para el Mundial 2026, había logrado 17 victorias, 3 empates y sólo 1 derrota en sus primeros 21 partidos, recibiendo apenas 5 goles. A su vez, Dunga, en su segunda etapa al frente de la “verdeamarelha” tras el Mundial 2014, había alcanzado un 81% de efectividad, mientras que Mano Menezes, a pesar de obtener resultados similares a Ancelotti, había recibido sólo 12 goles, frente a los 21 sufridos con el DT italiano.

Igualmente, Ancelotti puede presumir de una notable mejoría respecto al período inmediatamente anterior a su llegada, pues bajo la dirección de Ramón Menezes, Diniz y Dorival Junior, la selección brasileña tenía un porcentaje de victorias del 51%, con 31 goles en contra en 25 partidos.

¿Qué había sucedido? Pese a un doblete de Vinicius, Brasil perdió 3-2 contra Japón, que marcó el gol de la victoria en el descuento, el sábado pasado en un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Singapur. Brasil ofreció una mala imagen, según la prensa brasileña, y se vio superado por los nipones, principalmente en la primera mitad.

La derrota generó una fuerte crítica de Romario, delantero histórico de Brasil: “¡Ancelotti, ya fue suficiente! ¡Agarrá tus cosas y andate!”, escribió en una extensa publicación en su cuenta de Instagram. “Nadie discute tu historia. Sos uno de los mejores entrenadores que vio el fútbol mundial, pero eso fue en los clubes. En la selección brasileña, hasta ahora, no demostraste para qué viniste. ¡Ya no te aguantamos más! ¿Querés seguir dirigiendo? Volvé a los clubes, donde te hiciste un nombre, porque la selección brasileña no puede seguir esperando a ver qué pasa". Y la crítica también había alcanzado al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud: “El mensaje ahora es para el presidente de la CBF, Samir Xaud. Sos joven, brasileño, y creo que querés lo mejor para nuestro fútbol. Es momento de demostrar que tenés la valentía de tomar una decisión. ¡Por favor, presidente! ¡Mandá a Ancelotti a su casa!”.

Y no se detuvo allí: “No se puede jugar con la camiseta de la Selección. Ya pasamos demasiada vergüenza y no podemos correr el riesgo de tirar otro Mundial a la basura. Cuando la Copa se haya terminado, no sirvirá de nada llorar. El momento de actuar es ahora”, pidió este domingo Romario.

El DT italiano mantiene la calma habitual. “Es un momento de prueba que acaba en esta fecha FIFA. En la próxima, cerraremos un poco más el grupo. Fue un período que nos dio muchas informaciones sobre los jóvenes. Tenéis que saber que tenemos jóvenes con mucho talento, muy comprometidos, y esto nos da confianza para el futuro”, había dicho Ancelotti antes del amistoso ante Japón.

ANSA