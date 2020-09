Andoni Zubizarreta, exportero del Athletic, el Barça y el Valencia Fuente: Archivo - Crédito: AFP PHOTO / NICOLAS TUCA

Una charla, una frase que puede explicar muchas cosas. Dos protagonistas y la autoridad de la experiencia. Vicente del Bosque, el mítico entrenador español, realizó una charla para el diario El País en la que convocó a Andoni Zubizarreta, el ex arquero y Director Deportivo de Barcelona. En ese café que compartieron recorrieron casi toda la carrera del ex futbolista y lógicamente apareció Lionel Messi en la conversación. Las consideraciones acerca de la personalidad del rosarino son más que interesantes en la boca de ambos, aunque lo que resultó significativa fue la frase de Zubizarreta acerca de la relación entre Tata Martino y Lionel Messi: "El Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero por favor, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé".

Si bien la charla de De Bosque pretendía repasar la carrera de Zubizarreta, resultó imposible que en el comienzo no tocaran el tema que tuvo a todo el universo de la pelota más que atentos: la posible salida de Messi de Barcelona. Y lógicamente que como ex Director Deportivo de Barça la mirada de Zubizarreta tiene un peso específico: "Hay jugadores que representan mucho más que ser un gran jugador y Leo es de esos. Su pérdida habría que haberla medido desde la perspectiva de la pérdida de un futbolista en sí y la pérdida para la competición, para los juveniles que se fijan y quieren ser los mejores".

La devolución de Del Bosque resultó más aguda respecto de la actitud de argentino frente al conflicto con el club: "Messi no ha sabido mostrar la imagen de un jugador de barrio, es decir, la de ser muy buen compañero, tener buen comportamiento en el club para ser un futbolista ideal. Eso hubiera sido pedir lo máximo. Ser muy buen compañero, tener excelente comportamiento con el club, sería para mí entonces el futbolista ideal. Le pondría en un altar". Y la respuesta de de Zubizarreta fue clara: "Su gran problema es que compite contra sí mismo".

Allí se dio un diálogo que derivó en la frase de Zubizarreta en la que muestra cómo Messi impone ante los demás, por ejemplo un entrenador como Gerardo Martino. Del Bosque fue profundo en su reflexión al decir que cuando uno no quiere decir exactamente lo que piensa de un jugador pone por delante la palabra "competidor". Por eso Zubizarreta le dijo: "Nooo, yo entiendo lo que le pasa. Todos hemos tenido esa responsabilidad. Cuando estás en el túnel de vestuarios para salir a jugar, sabes quiénes son los buenos de tu equipo, con los que ganas, sobre todo en finales. En la selección teníamos a Butragueño, a Míchel, que en los partidos importantes tenían que desequilibrar. Esa responsabilidad llevada a 15 años.. tienes que tener un momento de duda. Hay un día que te miras al espejo y dices: ´Uff, esto no tiene que ser tan fácil'. Eso en Leo es difícil de llevarlo consigo mismo".

Andoni Zubizarreta, exportero del Athletic, el Barça y el Valencia, y el jugador con más partidos en Primera (622), dialoga con Vicente del Bosque sobre el fútbol de antes y el de ahora en entrevista para El país de España. Crédito: captura de Youtube / El País

- Es difícil, sí, es difícil hasta para el entrenador gestionar eso. Si esos grandes jugadores no se alinean un poco con el entrenador, el problema comienza a ser muy jorobado para los técnicos.

-Eso depende de la generosidad del jugador con su equipo, con su entrenador. El Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: "Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero por favor, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé".

Y finalizó Del Bosque: "Ni lo ocultes ni lo exhibas".

