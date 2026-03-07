El “efecto Messi” y el nuevo imán inmobiliario: por qué los deportistas latinos eligen el sur de Florida para invertir

Con Lionel Messi como gran figura instalada en Miami, el sur de Florida atrajo a múltiples deportistas argentinos a invertir en desarrollo inmobiliario. Una nueva iniciativa que reunió a figuras de distintos deportes se suma a múltiples famosos latinos que destinaron dinero a todo tipo de negocios. Además, Estados Unidos dispone de una visa que permite establecerse legalmente.

Sports Performance Hub: el proyecto inmobiliario con deportistas argentinos

Un desarrollo inmobiliario en la ciudad de Homestead, a unos 40 kilómetros del centro de Miami, promete revolucionar la zona. Según informó LA NACION, se trata de un campus deportivo y educativo de gran escala, que se especializará en fútbol, tenis, básquetbol, béisbol y fútbol americano.

Así es "Sports Performance Hub"

El complejo contará también con una escuela y un estadio para 10.000 personas, junto con un hotel, un centro de medicina deportiva y espacios públicos. En total, demandará una inversión de 280 millones de dólares.

Más allá de las características, el Sports Perfomance Hub reunió a una amplia lista de deportistas argentinos que invertirán en el proyecto.

Concretamente, se trata del exbasquetbolista Manu Ginóbili, el exfutbolista y dirigente deportivo Juan Sebastián Verón, el también exfutbolista Darío Sala, el exbasquetbolista que llegó a la NBA Pepe Sánchez, los extenistas Juan “Pico” Mónaco y Mariano Zabaleta y el exjugador de la NFL Martín Gramática.

Según Gastón Remy, exCEO y también inversor del proyecto, el sur de Florida se define como la “zona de la oportunidad”.

“Está creciendo ubicada al sur del aeropuerto y que quiere dar un paso adelante a través de proyectos de impacto. Se necesita infraestructura deportiva y académica en el segundo círculo de Miami”, expresó a LA NACION sobre los motivos.

Los famosos latinos que invierten en propiedades en Miami

Más allá del caso del complejo que convocó a la inversión de diversos deportistas argentinos, la ciudad atrajo a múltiples famosos latinos de distintos rubros que adquirieron propiedades de alto valor.

Aunque no todas las celebridades eligieron la zona como residencia primaria, sí se trata de un destino frecuente para inversión inmobiliaria. De acuerdo con HOLA!, estos son algunos de los famosos latinos que compraron propiedades en Miami:

Jennifer Lopez

Luis Fonsi

Gloria Estefan

José Luis Rodríguez, “el Puma”

Sebastián Yatra

Camilo

Julio Iglesias

Enrique Iglesias

Por otro lado, Miami también atrajo otros tipos de inversiones por parte de famosos. Por ejemplo, en el pasado, Influur, una plataforma que conecta a empresas e influencers, fue elegida por dos figuras de muy alto perfil, según Bloomberg.

La compañía tiene sede en la ciudad de Florida y hace algunos años logró conseguir inversiones de Thalía y Sofía Vergara, que apostaron por el negocio.

Jennifer Lopez es una de los famosas que compraron propiedades en Miami Mega/The Grosby Group

En algunos casos donde se cumplan ciertas condiciones en particular, los extranjeros que inviertan en Miami o cualquier parte de EE.UU. pueden aplicar a la visa EB-5.

De acuerdo con lo que explica la consultora Henley & Partners, se define como la “green card por inversión”. Concretamente, permite a extranjeros que inviertan en empresas comerciales obtener la autorización legal para permanecer en EE.UU.

Forma parte de una propuesta para impulsar el desarrollo económico y los proyectos que generen empleo en el país norteamericano. De acuerdo con el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), se suele aplicar a “empresas comerciales” creadas después de 1990.

El concepto de empresa es amplio y aplica a “cualquier actividad con fines de lucro encaminada a la realización contínua del negocio legal“, sea llevada a cabo por un solo propietario, una asociación u otras figuras legales.