Yanina Latorre apuntó contra Lucas Fridman por el encuentro entre Messi y Donald Trump
La periodista de SQP (América TV) enfrentó a su colega por su comentario en redes sociales contra el capitán de la selección argentina
- 2 minutos de lectura'
La visita de Lionel Messi a la Casa Blanca revolucionó al mundo entero y en Argentina se dividieron las aguas entre quienes consideraron su saludo con Donald Trump un hecho histórico y quienes lo vieron como un gesto político en medio del conflicto bélico que inició esta semana el mandatario estadounidense con Irán.
Lucas Fridman, periodista y socio de Migue Granados, fue uno de los primeros en posicionarse en contra del capitán de la selección argentina con un contundente mensaje en X. “Diego Armando Maradona”, escribió el comunicador para dejar en claro que prefería al fallecido 10 por sobre el actual.
Rápidamente, su posteo se volvió viral y fue la propia Yanina quien le refrescó la memoria. “¿Y qué fuiste a chuparle las medias a la casa de Messi? ¿Se puede ser tan cagón?“, preguntó irónicamente, en referencia a la entrevista que La Pulga les brindó a él y a su equipo en 2023 en Miami. A su vez, varios usuarios trajeron a la luz una foto que Lucas se había tomado junto a “La Pulga”.
Y, a diferencia de lo que muchos pensaban, quien también le soltó la mano públicamente a Fridman fue su propio equipo de Olga, dado que Migue Granados respondió al comentario de Yanina Latorre, un poco con el humor que lo caracteriza, y exclamó: “Así son Yani...”.
A las pocas horas, otra de las integrantes de Olga que también se mostró en contra de Lionel Messi fue Nati J. “Para mí justo hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de a dónde era la excursión”, lanzó la influencer en X. A lo que, al republicar su comentario, Yanina Latorre lanzó: “Otra...”.
Otras noticias de Celebridades
Rompió el silencio. Evangelina Anderson habló sobre las fotos a los besos con Ian Lucas
Juliana Awada. Sus fabulosos días con amigas a bordo de un yacht de superlujo por el Caribe
"Del otro extremo". Nelson Castro recordó el día en que dejó pasar a una chica en el ascensor y recibió una respuesta insólita
- 1
“Efecto Outlander”: se estrena la última temporada de la exitosa serie que es mucho más que una trama en las plataformas
- 2
El momento que nadie esperaba: Ryan Gosling y Eva Mendes se mostraron juntos en público tras una década
- 3
Ricky Martin agotó todas las entradas y sumó una nueva fecha en el Campo de Polo
- 4
Pasión y suspenso: la producción de Netflix que desafía los sentidos y conquista a los argentinos