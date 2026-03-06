Yanina Latorre apuntó contra Lucas Fridman por el encuentro entre Messi y Donald Trump

La visita de Lionel Messi a la Casa Blanca revolucionó al mundo entero y en Argentina se dividieron las aguas entre quienes consideraron su saludo con Donald Trump un hecho histórico y quienes lo vieron como un gesto político en medio del conflicto bélico que inició esta semana el mandatario estadounidense con Irán.

Lucas Fridman, periodista y socio de Migue Granados, fue uno de los primeros en posicionarse en contra del capitán de la selección argentina con un contundente mensaje en X. “Diego Armando Maradona”, escribió el comunicador para dejar en claro que prefería al fallecido 10 por sobre el actual.

Yanina Latorre cruzó a Lucas Fridman y Migue Granados la apoyó en X (Foto: Captura de pantalla de X)

Rápidamente, su posteo se volvió viral y fue la propia Yanina quien le refrescó la memoria. “¿Y qué fuiste a chuparle las medias a la casa de Messi? ¿Se puede ser tan cagón?“, preguntó irónicamente, en referencia a la entrevista que La Pulga les brindó a él y a su equipo en 2023 en Miami. A su vez, varios usuarios trajeron a la luz una foto que Lucas se había tomado junto a “La Pulga”.

Lucas Fridman con Lionel Messi en Miami

Y, a diferencia de lo que muchos pensaban, quien también le soltó la mano públicamente a Fridman fue su propio equipo de Olga, dado que Migue Granados respondió al comentario de Yanina Latorre, un poco con el humor que lo caracteriza, y exclamó: “Así son Yani...”.

A las pocas horas, otra de las integrantes de Olga que también se mostró en contra de Lionel Messi fue Nati J. “Para mí justo hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de a dónde era la excursión”, lanzó la influencer en X. A lo que, al republicar su comentario, Yanina Latorre lanzó: “Otra...”.