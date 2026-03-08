Un defensor argentino fue expulsado tras una dura patada que lesionó a un rival en Ecuador: “Es rotura, es terrible”

El defensor argentino Brian Negro lesionó al futbolista Jean Arroyo Vernaza con una dura patada durante el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, en el fútbol de Ecuador. La jugada se suscitó a la hora de juego, en medio de un ataque del delantero, que alcanzó a tocar la pelota antes de que el zaguero central llegara al cruce. No obstante, se generó un fuerte contacto que derivó en expulsión directa y una batalla campal entre ambos equipos.

La transmisión repitió la acción desde distintos ángulos. En las tomas se observa cómo la pierna izquierda del jugador de Independiente del Valle se desplaza fuera de su rango normal de movimiento, al igual que el tobillo de esa misma pierna, lo que generó preocupación entre los comentaristas. “Es rotura, qué terrible”, dijeron los relatores mientras se reproducían las imágenes de la infracción.

Brian Negro lesionó a Jean Arroyo Vernaza en el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa

En el registro del partido se observa que el delantero ecuatoriano corría de frente al arco cuando alcanzó a puntear la pelota antes del cruce defensivo. Negro, que retrocedía, interceptó la carrera del atacante con una patada que provocó la caída inmediata del jugador de Independiente del Valle.

Vernaza quedó tendido en el campo con evidentes gestos de dolor mientras el árbitro le exhibía la tarjeta roja a Negro. De inmediato, varios suplentes de Independiente del Valle ingresaron al campo para increpar al defensor de Mushuc Runa, lo que generó empujones y discusiones entre los jugadores de ambos equipos.

Inmediatamente después de la patada, el árbitro le mostró la tarjeta roja al jugador argentino

La tensión entre los planteles aumentó en el campo de juego. En medio del altercado, la transmisión mostró un cruce entre Cristopher Angulo, del Mushuc Runa, y un jugador del equipo local. Sin embargo, el propio Angulo detuvo la discusión al advertir la gravedad de la lesión y comenzó a pedir calma a sus compañeros.

Las imágenes también registraron el momento en que el futbolista del Mushuc Runa se llevó las manos a la cabeza al observar la situación de Vernaza, al igual que otros jugadores que estaban en el campo de juego. Luego, la cámara de la transmisión también mostró cómo Angulo se dirigió al rival con el que discutía segundos atrás para pedirle disculpas, dando una muestra del cambio de actitud incluso de los jugadores del plantel visitante al ver la lesión sufrida por el jugador ecuatoriano.