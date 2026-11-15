Andorra vs. Azerbaiyán por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Andorra y Azerbaiyán, correspondiente a un amistoso internacional, se disputará este lunes 16 de noviembre a las 15.00 h en el Estadi de la FAF d'Encamp, ubicado en la ciudad de Encamp.

El momento de los equipos

Andorra llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la derrota sufrida en su última presentación ante Lituania por 3-0. Por su parte, Azerbaiyán arriba al encuentro con mayor confianza, luego de haber logrado una victoria por 1-0 frente a Tayikistán en su duelo previo.

Números que anticipan el duelo

Este choque representa una oportunidad para que ambos combinados pongan a prueba variantes tácticas. Mientras que Andorra buscará fortalecer su bloque defensivo tras los goles recibidos, Azerbaiyán intentará capitalizar la inercia positiva de su reciente triunfo para imponer condiciones fuera de casa.

Lo que está en juego

Más allá del carácter amistoso del enfrentamiento, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos de cara a sus próximos desafíos oficiales. Para los locales, el objetivo es recuperar la solidez, mientras que la visita buscará consolidar su racha ganadora y seguir afianzando el trabajo del cuerpo técnico.