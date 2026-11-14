Por dónde pasan Boca vs. Banfield y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Boca y Banfield en el marco de las semifinales de la Copa Argentina 2026. Juegan en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje de Nazareno Arasa, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming en TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize es el máximo ganador de la historia del certamen más federal del país con cuatro títulos (1969, 2011-2012, 2014-2015 y 2019-2020). En cuartos de final eliminó a Racing por 3 a 2, después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′. En tanto, el Taladro, que viene de ganarle a Deportivo Riestra por penales, nunca jugó la final y tiene el objetivo de consolidarse como uno de los dos mejores por primera vez.

Con el 'Ruso' Rodríguez como figura, Banfield se metió en las semifinales de la Copa Argentina Prensa Copa Argentina

El ganador de este cruce avanzará a la final y se verá las caras con Platense, que dejó en el camino a Atlético Tucumán por penales en semifinales

Boca vs. Banfield: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Mendoza y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina.

Malcom Braida reemplazaría a Lautaro Blanco en el partido de este sábado entre Boca y Banfield ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así llegaron a las semifinales

Boca Juniors

Primera ronda : 2-0 vs. Gimnasia de Chivilcoy

: 2-0 vs. Gimnasia de Chivilcoy Segunda ronda : 2-0 vs. Sarmiento

: 2-0 vs. Sarmiento Octavos de final : 0-0 (4-3 por penales) vs. Vélez

: 0-0 (4-3 por penales) vs. Vélez Cuartos de final: 3-2 vs. Racing

Banfield

Primera ronda : 3-0 vs. Real Pilar

: 3-0 vs. Real Pilar Segunda ronda : 1-1 (5-4 por penales) vs. San Martín de Tucumán

: 1-1 (5-4 por penales) vs. San Martín de Tucumán Octavos de final : 2-2 (4-3 por penales) vs. Midland

: 2-2 (4-3 por penales) vs. Midland Cuartos de final: 1-1 (7-6 por penales) vs. Deportivo Riestra

Cronograma y resultados de las semifinales de la Copa Argentina 2026

Atlético Tucumán 1 (4) - (5) 1 Platense

Boca vs. Banfield - Sábado 14 de noviembre a las 19 - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza - TyC Sports y TyC Sports Play

*Los horarios corresponden a la Argentina