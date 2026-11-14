Por dónde pasan Boca vs. Banfield y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina 2026 se disputa este sábado a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas, con arbitraje de Nazareno Arasa
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Este sábado se enfrentan Boca y Banfield en el marco de las semifinales de la Copa Argentina 2026. Juegan en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje de Nazareno Arasa, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming en TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El xeneize es el máximo ganador de la historia del certamen más federal del país con cuatro títulos (1969, 2011-2012, 2014-2015 y 2019-2020). En cuartos de final eliminó a Racing por 3 a 2, después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′. En tanto, el Taladro, que viene de ganarle a Deportivo Riestra por penales, nunca jugó la final y tiene el objetivo de consolidarse como uno de los dos mejores por primera vez.
- El ganador de este cruce avanzará a la final y se verá las caras con Platense, que dejó en el camino a Atlético Tucumán por penales en semifinales
Boca vs. Banfield: cómo ver online
El encuentro se disputa este sábado en Mendoza y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.
- TyC Sports.
- TyC Sports Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
- Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina.
Así llegaron a las semifinales
Boca Juniors
- Primera ronda: 2-0 vs. Gimnasia de Chivilcoy
- Segunda ronda: 2-0 vs. Sarmiento
- Octavos de final: 0-0 (4-3 por penales) vs. Vélez
- Cuartos de final: 3-2 vs. Racing
Banfield
- Primera ronda: 3-0 vs. Real Pilar
- Segunda ronda: 1-1 (5-4 por penales) vs. San Martín de Tucumán
- Octavos de final: 2-2 (4-3 por penales) vs. Midland
- Cuartos de final: 1-1 (7-6 por penales) vs. Deportivo Riestra
Cronograma y resultados de las semifinales de la Copa Argentina 2026
- Atlético Tucumán 1 (4) - (5) 1 Platense
- Boca vs. Banfield - Sábado 14 de noviembre a las 19 - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza - TyC Sports y TyC Sports Play
*Los horarios corresponden a la Argentina
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