Andorra vs. Gibraltar por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Andorra y Gibraltar en la jornada 5 del grupo D1 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Andorra y Gibraltar, correspondiente al grupo D1 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este viernes 13 de noviembre a las 16.45 h en el Estadi de la FAF d'Encamp, ubicado en la ciudad de Encamp.
El momento de los equipos
Andorra llega a este compromiso tras una reciente derrota por 1-0 ante Malta. Por su parte, Gibraltar arriba con un presente distinto, luego de haber igualado 1-1 frente a Malta en su última presentación.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados buscarán ajustar detalles ofensivos tras sus últimos resultados ante el mismo rival, Malta, con el objetivo de mejorar su posición en el grupo D1.
Lo que está en juego
El resultado de este enfrentamiento es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla de posiciones del grupo D1, buscando sumar unidades vitales en esta instancia de la competencia.
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