Andorra vs. Liechtenstein, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este jueves 4 de junio a las 14.00 h en el Estadi de la FAF d'Encamp, ubicado en la ciudad de Encamp.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan al compromiso con la necesidad de revertir su actualidad tras caer en sus presentaciones previas. Andorra viene de perder por 1-0 ante Irak, mientras que Liechtenstein arriba tras una derrota por 4-1 frente a Aruba.

Números que anticipan el duelo

El partido representa una oportunidad para que los conjuntos busquen recuperar confianza tras sus resultados adversos más recientes. El historial y el desempeño reciente sugieren un encuentro disputado donde ambos buscarán ajustar sus esquemas defensivos luego de los resultados obtenidos en sus últimas salidas internacionales.

Lo que está en juego

El resultado es fundamental para ambos equipos en su búsqueda por encontrar una dinámica positiva. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos seleccionados dejar atrás la racha negativa y consolidar su funcionamiento colectivo de cara a los próximos compromisos del calendario internacional.