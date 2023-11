escuchar

El candidato a presidente de Boca Juniros por la oposición, Andrés Ibarra, criticó este lunes el pedido de su rival electoral Juan Román Riquelme, quien lo instó tanto a él como al aspirante a la vicepresidencia del club y expresidente, Mauricio Macri, a “terminar con tanta campaña sucia”.

“Hace campaña del miedo como su amigo [Sergio] Massa”, sentenció Ibarra en diálogo con Eduardo Feinmann por LN+.

A menos de una semana de elegirse autoridades en el club de la Ribera, y luego de que Riquelme denunciara haber recibido “presiones”, el compañero de fórmula de Macri contraatacó: “Yo lo que veo es mucho nerviosismo del otro lado. Los veo recurriendo a ellos en el uso de este tipo de amenazas y definiciones”.

“Veo todo al revés, una campaña que a mi me suena a esto que vimos a nivel nacional hace poquito. Esto de hablar del miedo, el miedo de que si ganamos nosotros pasa tal cosa, que somos los malos de la película. Me suena a algo muy cercano a Riquelme que es la campaña del miedo instalada por su amigo Massa ”, sostuvo.

Andrés Ibarra, candidato a presidente del Club Boca Juniors Fabian Marelli

Ofreció también respuesta a la advertencia del “10″ sobre una posible venta del club a extranjeros en caso de imponerse la fórmula Ibarra-Macri.

“Es insólito. Que quede bien clarito. Boca ha sido siempre una asociación civil sin fines de lucro. Lo seguirá siendo. El club es de los socios. Como tal, ganamos 16 títulos en la época dorada de Macri. Ganamos cuatro Copas Libertadores y dos Intercontinentales siendo una asociación civil sin fines de lucro”, dijo.

“Me sorprende. Tiene que ver con algún desconocimiento. Es imposible esto que trasladada. No está en ninguno de nuestros objetivos. A mi me preocupa otra cosa, que la mala gestión que ellos están haciendo le haya hecho perder a Boca más de 10 millones de dólares, por ejemplo, por no tener sponsors”, arremetió.

Desmintió además que Macri le haya exigido a Riquelme comprar al nueve de Qatar para mantener a Qatar Airways como patrocinador en la camiseta: “Es una mentira. No tiene nada que ver con ninguna realidad de nada. Qatar, incluso en su momento, le ofreció el doble de plata de Boca”.

“Lo que puede pasar a veces es que hay jugadores que pueden ser sponsoreados y que el club puede o no utilizarlos”, explicó.

Hecha la aclaración, Ibarra calificó el paso de Riquelme por la administración boquense como “paupérrimo”. “Tenemos un plantel realmente mediocre en muchos aspectos y totalmente desvalorizado. En los últimos años, el plantel de Boca se desvalorizó un 30 por ciento”, le reprochó.

“Una cosa es ser ídolo de Boca, y el siempre lo va a ser. Algo muy diferente es ser dirigente”, resaltó.

En los últimos tramos de la entrevista, Ibarra se centró en su plataforma y propuestas electorales, y planteó: “Queremos volver a la época dorada durante la presidencia de Macri, volver a poner a Boca en un nivel competitivo internacional, con una dirigencia modelo. Queremos recuperar la mística bostera. Nuestra aspiración es volver a poner a Boca entre los cinco clubes más importantes del mundo”. “Y si ganamos las elecciones, el DT va a ser Martín Palermo”, anunció para terminar.

LA NACION