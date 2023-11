escuchar

Las elecciones en Boca empiezan a levantar temperatura. A un día del cierre de listas, la oposición confirmó su fórmula de gobierno, con Andrés Ibarra como candidato a presidente y Mauricio Macri como vice. En un acto organizado en el Yacht Club de Puerto Madero, ambos dirigentes ofrecen una conferencia de prensa.

“Les agradezco a todos los presentes, a las agrupaciones que nos acompañan y sobre todo a vos Mauricio, que tomaste la decisión de volver al club. Para mí es un honor anunciar que me vas a acompañar en la fórmula como vicepresidente”, fue la primera frase que dijo Ibarra. Y agregó: “Estamos ante una elección en la que no podíamos ir con una oposición dividida, para recuperar la gloria perdida y poner a Boca entre los cinco clubes más grandes del mundo”.

“Durante su presidencia, la mejor de la historia de Boca, hemos ganado 16 títulos entre los que se destacan cuatro Libertadores y dos Intercontinentales, ganadas al Real Madrid y Milan. Creemos que el club está por encima de los nombres. Queremos que se termine el club de personalismos y amigos. Vamos a traer refuerzos de jerarquía, potenciaremos juveniles. Queremos un Boca fuerte, competitivo y pionero. La Bombonera XXI será nuestro pilar de campaña. Será la solución al problema que tenemos con la cantidad de socios que se quedan afuera. Allí entrarán 105.000 hinchas y será el estadio más grande de Sudamérica”, monologó Ibarra.

Luego, habló Macri: “Para mí es un día muy especial. Nunca soñé volver a involucrarme con Boca, que para mi forma parte de mi vida, mis afectos, todo. Fueron 12 años increíbles. Parece que fue ayer cuando salimos por las calles de Buenos Aires, de las peñas del interior, y prometerles que Boca volvería a ser un Boca hegemónico, que tendría 9 de sus 11 jugadores de su inferiores, que reformaríamos el estadio, que ganaríamos al menos un título por año. Y la realidad es que todo se cumplió, y ganamos 16 títulos en 12 años. ¿Por qué lo logramos? Porque hubo un conjunto de personas que se puso a trabajar mancomunadamente, con humildad. Todos entendimos que era un honor estar en Boca. Y que cada uno de nosotros entendíamos que Boca es lo más grande, y que nadie podía ponerse por arriba del club. Eso me generó varios problemas con varios jugadores, que se ponían por encima del club. Y debieron irse porque estaban equivocados, y después nos amigamos porque lo entendieron. Eso permitió que tuviéramos el ciclo más exitoso de la historia. Pero esto ahora está en duda y por eso estoy acá. Yo no puedo abandonar a Boca. No puedo dejarlo a la prepotencia, al autoritarismo. Porque por ese camino nuestro querido Boca no tiene futuro. Porque con mucho orgulo digo que yo fui a buscar a Juan Román Riquelme a Argentinos junto con Bilardo. Y ganamos la Libertadores y la Intercontinental. Y lo fuimos a buscar de nuevo en 2007, y volvimos a ganar la Libertadores. Pero eso ya pasó. Y ahora él dice que Boca es el patio de su casa, y se maneja como si fuera su casa. Y no es así, Porque Boca es una de las instituciones más grandes del mundo. Y hoy se habla de Chanchi Riquelme, y no sabemos quién es ni nadie lo votó, pero maneja el club a su antojo. Y eso no está bien. Está claro que Andrés no le hizo el caño a Yepes, ni le dio el pase desde 50 metros a Martín para que haga el gol a Real Madrid. Pero es un gran dirigente y será un gran presidente de Boca. Y le pido a los socios de Boca que nos acompañe, porque este es el camino correcto. Gracias por acompañarnos”.

En relación al próximo DT de Boca, Ibarra dijo que “se está trabajando en eso y pronto lo anunciaremos”. Mientras acerca del estadio, ratificó: “Boca necesita un estadio Siglo XXI y debe estar a la altura del crecimiento del club. Si DIos quiere será estrenado antes de que termine nuestra gestión”.

Macri, en tanto, reconoció: “Así como fue doloroso despedirse de los viejos palcos, también será doloroso despedirse algún día de la Bombonera, donde hemos vivido tantas cosas lindas”. Aunque Ibarra, rápido de reflejos, amplió: “De todas maneras, la Bombonera se seguirá utilizando para algunos partidos, para las Gladiadoras y para los juveniles”. Asimismo, agregó: “Es vergonzoso el manejo que se viene haciendo con el manejo de las entradas y los colados”.

Sobre las viejas glorias que acompañan a esta fórmula, Ibarra postuló: “El Consejo de Fútbol lo disuelvo en el primer minuto. Es una pésima decisión del manejo de fútbol profesional, contamina el club, interfiere el trabajo del entrenador de turno. Respecto de los jugadores que nos acompañen, iremos definiendo cada rol, tratando de sacarle el jugo a las características de cada uno de ellos”.

Consultado por lo que Javier MIlei dijo sobre mostrarse dispuesto a ayudar, Macri expresó: “Javier nos encargó publicamente que recuperemos la alegría de ese Boca de hace unos años. A mí me dio vergüenza aquella noche de Copa Libertadores en la quedó suspendida la mitad del equipo por incidentes, o esa final con Racing que no terminó porque nos quedamos con 7. O que no ganemos un partido de Copa Libertadores desde 2020 si no fuese por penales. Dejamos un Boca muy sólido y no es verdad los números que ellos hicieron público. Boca es el único club que siempre ha crecido desde el inicio de mi gestión.”

Sobre su propuesta de formación juvenil, Ibarra afirmó: “Los clubes del mundo se enfocan en la formación de personas por encima de futbolistas. Solo el 5 por ciento de los chicos que llegan a un club llegan a primera, y el otro 95% debe poder reinsertarse en la sociedad. La mayoría de los chicos que debutaron en esta gestión llegaron a Boca en la gestión anterior. Esta gestión le ha dado a los chicos la posibilidad de jugar en Primera. Y eso es extraordinario, porque significa que en el club hay una política de estado sobre sus juveniles, más allá de quién sea presidente. Pero para eso debe haber planificación, y hoy hay improvisación”:

Tal como lo anticipó LA NACION el martes pasado, Macri reunió a los principales referentes de las agrupaciones opo­sitoras y anunció su decisión de ser candidato a vicepresidente 1° en la lis­ta encabezada por Andrés Ibarra, exgerente general del club y exministro de Moderni­zación durante la etapa del ingeniero como presidente de la Argentina. Además, Mario Pergolini, quien fuera vice 1° de Jorge Ameal entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, sería el tercer integrante de la fórmula.

Aunque dejó Boca a comienzos del 2008 tras su victoria en los comicios para jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri jamás se alejó del club y continuó muy ligado al día a día de la institución. En 2011 apoyó la candidatura de Daniel Angelici, su delfín, quien se impuso cómodamente en las elecciones frente al presidente en ejercicio, Jorge Ameal.

Riquelme, Macri y la camiseta de Boca; ni siquiera falta el Topo Gigio; los xeneizes ya tienen la figura soñada

Macri bendijo públicamente al empresario del juego y se mostró junto a él en entrevistas, afiches y actos proselitistas. Y fue Jefe de Gobierno porteño entre 2007 y 2015, año en que asumió la presidencia de la Nación.

De 2011 en adelante, el creador del PRO jugó a dos puntas. La política por un lado y Boca por el otro. De hecho, en 2019 se especuló hasta último momento con la posibilidad de que Macri ocupara un lugar como vocal en la lista de Cristian Gribaudo, derrotada por la fórmula Ameal-Pergolini-Riquelme. Ahora Macri sí está dispuesto a jugar en serio y a ponerse la campaña al hombro. Eligió a Andrés Ibarra como candidato a presidente, lo acompañó en sus primeras apariciones públicas, corrió a Daniel Angelici de las decisiones importantes (no es bien visto por la mayoría de los hinchas de Boca) y se postuló él mismo a la vicepresidencia 1ª del club.

Mauricio Macri, junto a Andrés Ibarra (a su derecha)

¿Quiénes forman parte del nuevo armado macrista? Además de Andrés Ibarra y Daniel Angelici, que no integrará la lista pero continúa colaborando desde las sombras, aparecen viejos conocidos del fútbol y la política como el actual presidente del Consejo de la Magistratura de CABA y exdirigente de Boca, Francisco Quintana, y el abogado especializado en derecho comercial y deportivo Javier Medín, quien fuera vicepresidente de la Comisión Normalizadora que, con el respaldo político de Macri, condujo los destinos de la AFA entre 2016 y 2017, tras el 38 a 38, y previo a la elección de Claudio Tapia.

Con el objetivo de que haya solo una lista opositora, el viernes pasado hubo un encuentro con Jorge Reale, el otro candidato a presidente, quien en su propuesta de campaña planteaba construir un nuevo estadio en la isla Demarchi y también ofrecía una alternativa para mejorar el sistema de adquisición de entradas para cada partido de Boca como local. Finalmente, el mendocino optó por bajarse de la contienda electoral y cumplir su palabra de que no se fusionaría con nadie.

“Desde el primer día quise plantear una tercera opción y no iba a quedar preso de mis palabras aliándome a una de las otras dos propuestas”, le confió el empresario a LA NACIÓN. Por el contrario, quien sí se sumó a la lista encabezada por Ibarra es Diego Lajst, otrora dirigente de Boca en la era Angelici, quien hasta el sábado trabajó codo a codo con Reale.

La Comisión Directiva que presiden Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme dispuso que los comicios se realizarán el domingo 2 de diciembre. Si bien el club cuenta con alrededor de 350 mil socios, podrán elegir autoridades unos 98 mil. Se trata de los activos y con más de dos años de antigüedad. Los adherentes no pueden hacerlo.

LA NACION