El exjugador de Racing y la selección Claudio "Piojo" López, de gran parecido físico al músico Kevin Johansen, hizo reír a los entrevistadores de 90 Minutos de Fútbol con su divertida anécdota. Crédito: Instagram @capitalgroupsm

25 de mayo de 2020 • 15:12

El exfutbolista Claudio Piojo López contó una genial anécdota desencadenada por su parecido con el cantante Kevin Johansen, sobre una vez que se hizo pasar por el artista.

En una entrevista vía teleconferencia que el exdelantero de la selección argentina dio en el programa 90 Minutos de Fútbol por Fox Sports, contó que, en un vuelo de Panamá a Córdoba, se le acercó una señora y le dijo: "Estuve en tu recital de Río Cuarto, fue espectacular".

A lo que López le respondió: "Muchas gracias, qué bueno que lo disfrutó". Al contarlo, despertó la risa de los entrevistadores por lo original del cuento.

"Y mi señora me mira y me dice: '¿qué hacés? ¿Por qué no le decís la verdad?'", continuó el exfutbolista de Racing y del Valencia .

Es que López , que tiene un gran parecido con Kevin Johansen , no le quería "matar la ilusión" a la señora que lo confundió con el cantante.