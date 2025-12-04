Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, por la final de la MLS: día, horario, TV y cómo ver online

Con el anhelo de lograr el título que le falta, el Inter Miami de Lionel Messi disputará este sábado como local el Chase Stadium la final de la Major League Soccer (MLS) 2025 vs. Vancouver Whitecaps. El encuentro está programado para las 16.30 (hora argentina) y no se transmitirá por televisión en la Argentina, pero se podrá ver en vivo a través de la plataforma digital Apple TV. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.81 contra 4.13 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 4.33.

La MLS Cup se pone en juego en la casa de las Garzas porque sumaron más puntos que su rival en la primera fase (65 contra 63), más allá de que fueron terceras en el Este y que The Caps terminaron segundos en el Oeste.

El elenco de la Florida, con un plantel plagado de argentinos entre los que sobresalen Messi y Rodrigo De Paul, accedió a la definición del certamen por primera vez en su historia como ganador de la Conferencia Este. En el camino a esa instancia, se ubicó tercero en la tabla de posiciones con 65 puntos gracias a 19 triunfos, ocho empates y siete derrotas. En la primera ronda de los playoffs el conjunto dirigido por Javier Mascherano necesitó de tres encuentros para superar a Nashville, a quien goleó 4 a 0 en el último partido. En las semifinales de su región, en tanto, vapuleó a Cincinnati 4 a 0 y en la definición doblegó a New York City 5 a 1.

La franquicia canadiense, por su parte, conquistó la Conferencia Oeste con una victoria 3 a 1 sobre San Diego en la definición. En la etapa regular de esa región fue escolta del mismo rival con 63 puntos producto de 18 victorias, nueve empates y siete derrotas. En los playoffs, su primera víctima fue Dallas, al que venció 3 a 0 y luego 4 a 2 por penales tras empatar 1 a 1. En las semifinales sacó a Los Angeles FC 4 a 3 por penales después de igualar 2 a 2.

Inter Miami y Vancouver se enfrentaron dos veces este año y fue en las semifinales de la Concachampions. Los canadienses se impusieron por un global de 5 a 1 y avanzaron a la final que perdieron con Cruz Azul 5 a 0. En la ida, como local, celebraron 2 a 0 con tantos de Brian White y Sebastian Berhalter mientras que en la revancha el triunfo fue 3 a 1 con festejos de White, Pedro Vite y Berhalter (Jordi Alba abrió la cuenta para el perdedor). No se cruzaron en la MLS porque conforman diferentes conferencias.

En las semifinales de la Concachampions, Vancouver prevaleció sobre Inter Miami 5 a 1 en el global MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El que se imponga en la final de la MLS, levantará el trofeo por primera vez en su historia y se incorporará a una tabla de campeones que domina Los Ángeles Galaxy con seis estrellas. Ocho equipos, en tanto, tienen una sola vuelta olímpica y son Chicago Fire, Portland Timbers, Toronto FC, Real Salt Lake, Colorado Rapids, Los Angeles FC, Atlanta United y New York City.

Tabla de campeones de la MLS

Los Ángeles Galaxy - 6

DC United - 4

Columbus Crew - 3

Seattle Sounders / Houston Dynamo / Sporting Kansas City / San José Earthquakes - 2

Chicago Fire / Portland Timbers / Toronto FC / Real Salt Lake / Colorado Rapids / Los Angeles FC / Atlanta United / New York City - 1