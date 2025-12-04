Boca vs. Racing: Claudio Úbeda y Gustavo Costas, de amigos a rivales en busca de la final del Clausura

Uno es el segundo de los jugadores que más presencias acumularon en la historia de Racing. Surgido del semillero, protagonista del descenso de 1983 y del regreso a la A en 1985, referente del plantel campeón de la Supercopa 1988 y también ganador de la Copa Interamericana de ese año. El otro es el cuarto de los futbolistas que más veces vistieron la camiseta académica, capitán del equipo que en 2001 puso fin a una sequía de tres décadas y media y que, pese a no haberse formado en el club, dejó una huella profunda hasta convertirse en un personaje entrañable para todos los hinchas. Las vueltas de la vida, ahora, los unen como entrenadores rivales en un Boca vs. Racing, casi una final anticipada del torneo Clausura, pero que será semifinal. Esta vez, con la oportunidad de acercarlos a un nuevo hito en sus carreras: su primer título de campeón local como director técnico en Argentina.

Gustavo Costas y Claudio Úbeda compartieron la zaga central de Racing entre 1995 y 1996, en un plantel repleto de figuras que luchó hasta el final por el Apertura ’95. Volvieron a cruzarse en 1999, ya con uno en el rol de entrenador y el otro como dueño del brazalete. Hoy, después de un largo peregrinaje por distintos destinos, vuelven a encontrarse en un clásico caliente, con un pase a la final en juego. Será el primer duelo como entrenadores entre dos símbolos de la Academia que forjaron una relación de amistad en aquellos años y aún conservan los mejores recuerdos de un tiempo que los marcó para siempre.

Úbeda y Costas –capitán–, a un lado y el otro del arquero Ignacio González, en el muy buen Racing de 1995.

Ubeda tenía 25 años cuando desembarcó en el Racing de Pedro Marchetta, un equipo armado para pelear arriba que contaba además con figuras de la época, como Marcelo Delgado –exmiembro del Consejo de Fútbol de Boca y actual nexo entre el plantel y la dirigencia–, Roberto Pompei –luego jugador xeneize y hoy DT de divisiones inferiores del club–, Rubén Capria –manager de la Academia entre 2021 y 2023– y Silvio Carrario, otro que vistió ambas camisetas. El Sifón provenía de Tampico Madero, de México, para pelear por un lugar en una defensa que se recitaba prácticamente de memoria, con Gerardo Reinoso, Costas y Sergio Zanetti –el hermano mayor de Javier– y en la que, al principio, alternó en la posición con Carlos Galván y Pablo Michelini, que en sus comienzos jugaba ocasionalmente de zaguero.

Costas, Sergio Zanetti (hermano de Javier) y Úbeda integraron una estable defensa de Racing; luego los últimos fueron dirigidos por Costas, también en la Academia. FOTOBAIRES�

Ese Racing protagonizó partidos memorables, como el triunfo por 6 a 4 contra Boca en la Bombonera (diciembre de 1995, la noche en la que Mauricio Macri fue elegido presidente xeneize por primera vez), pero Úbeda regresaba de una lesión y no estuvo presente. Y el equipo de Avellaneda llegó con chances matemáticas a la última fecha de aquel Apertura. Sin embargo, la derrota por 5 a 1 frente a Colón y el 2-0 de Vélez a Belgrano consagraron al equipo dirigido por Carlos Banchi.

Luego, en el Clausura ’96, con Miguel Brindisi como entrenador, Úbeda se afianzó definitivamente, mientras Costas fue perdiendo terreno en el tramo final del torneo, condicionado por la edad (32 años) y por las serias diferencias que mantenía con el entonces presidente, Daniel Lalín. En ese lapso, Úbeda absorbió mucho de la experiencia de Costas: no solo en lo estrictamente futbolístico sino también en lo emocional, por su manera de empujar al grupo y por una estirpe ganadora que afloraba, sobre todo, cuando el club atravesaba momentos críticos.

Costas con el buzo de DT y Úbeda como capitán, también en Racing, pero en el año 2000.

En 1999, Costas, ya devenido DT, ratificó a Ubeda como capitán y juntos debieron afrontar la etapa más difícil de la historia del club. Así ocurrió, por ejemplo, en aquella primera fecha del Clausura frente a Talleres, de Córdoba: 20.000 hinchas ocuparon el Cilindro pero no se llegó a jugar el partido por el pedido de liquidación de los bienes de Racing, que, según la síndica Liliana Ripoll, tres días atrás había “dejado de existir”.

Con los años, el vínculo entre ambos se mantuvo: coincidieron en eventos del club y siguieron en contacto a través de Alfio Basile, amigo, consejero y “padre futbolístico” de Costas, y con quien Úbeda trabajó como colaborador en Racing a comienzos de 2012, aquel ciclo que había empezado con mucha ilusión y que terminó abruptamente después de un 1-4 en un clásico con Independiente y del recordado vestuario convulsionado por la pelea con Teófilo Gutiérrez.

Úbeda, campeón local (Copa de la Liga Profesional) en 2023 como ayudante de Miguel Russo en Rosario Central; ahora va por su primer trofeo ganado como director técnico principal.

Campeón en 2023 como asistente de Miguel Russo en Rosario Central, Úbeda intentará ahora quedar a un paso de su primera conquista como director técnico principal. Asumió en una situación adversa, con Boca fuera de la zona de playoffs, y en pocos partidos logró encaminar al equipo: sumó seis victorias consecutivas, una marca que el club no registraba desde 2017; ganó el clásico contra River, y aseguró la clasificación para la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Ahora afrontará su primer cruce con la Academia, y frente a un viejo conocido, Costas. “Gustavo es quien me abrió las puertas en Racing en el año ’95, quien me acompañaba todos los días a los entrenamientos y me traía. Hicimos una hermosa relación que perduró en el tiempo. Es una persona transparente, un ser que contagia e irradia energía. Tiene un aura que lo hace ser ganador”, recordó en 2024, tras la consagración del equipo en la Copa Sudamericana.

“Nosotros vamos a dejar todo, como siempre, para que el hincha se quede tranquilo. Fuimos a muchas canchas y salimos a jugar de la misma manera. Vamos con esa intensidad, esas ganas, esa pasión por llevar a Racing allá, arriba. Vamos, como es el sueño de todos, por ganar este campeonato. Sin nafta, pero seguimos corriendo igual”, aseguró Costas, exultante, tras la victoria por penales sobre Tigre.

Costas va por un nuevo lauro con como entrenador de la Academia, tras conseguir la Copa Sudamericana y la Recopa el año pasado. Gonzalo Colini

Con títulos nacionales con Alianza Lima en Perú, Cerro Porteño en Paraguay, Barcelona en Ecuador e Independiente Santa Fe en Colombia, en Racing Costas obtuvo la Copa Sudamericana y la Recopa 2024, pero todavía no gritó campeón en el nivel local, algo que tampoco logró como futbolista. El partido del domingo será su octava presentación como DT frente a Boca, con un historial de dos triunfos, tres empates y dos derrotas.

Por 90 minutos, o tal vez 120, la amistad quedará de lado. En el mejor momento de sus trayectorias como entrenadores, la prioridad para Úbeda y Costas es llevar a sus equipos a lo más alto, tras años de batallar juntos y disfrutar al fin.