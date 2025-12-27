Aníbal Moreno y Fausto Vera: el River 2026 tiene la plataforma de despegue en una zona clave

La última imagen de River del errático 2025 fue la caída por 3 a 2 contra Racing, por los octavos de final del torneo Apertura. En ese encuentro, Marcelo Gallardo dispuso de un libreto habitual: un 4-3-1-2, con Enzo Pérez como volante central y Kevin Castaño apenas unos metros a la derecha. Más tarde, ingresaron Juan Portillo, Matías Galarza y Giuliano Galoppo, volantes con características parecidas, complementarias.

Ninguno superó los cinco puntos, justamente. En todo el año.

“Sé en mi interior que tengo mucho más para dar. Si no lo sintiera así, sería el primero en levantar la mano y decir ‘Muchas gracias, he hecho todo lo que pude y no pude’. Lo tomo como lo que es. ¿Me voy a quedar con todo esto que pasa? Sí, pero para revertirlo, reflexionar, revisar, analizar internamente y volver a dar la cara cuando inicie la nueva temporada”, advirtió el Muñeco, al filo de la medianoche en el Cilindro. Desafiante y convencido, como prácticamente nunca estuvo el equipo que lo representa.

¡Cómo pasa el tiempo! Enzo Pérez y Marcelo Gallardo, durante 2021 Marcelo Endelli - Getty Images South America

Y golpeó la mesa. “Esa es mi personalidad, yo no le voy a escapar a este momento. Si alguno está esperando que le escape, está totalmente equivocado. Voy a dar la cara como tiene que ser y como me lo he ganado. Como me lo he ganado...”, sostuvo. Al pasar, dejó una frase que ahora tiene otro peso, en el regreso del plantel al trabajo, con el consuelo de los torneos locales y la Copa Sudamericana. “Este fue un año en el que fallamos y en el que viene no debemos fallar”, expuso. La plataforma de despegue tiene una base: el círculo central.

Gallardo piensa relanzar a River con un doble comando, en una zona peligrosa y decisiva. Aníbal Moreno, por un lado, Fausto Vera, por el otro. Decisivos en Racing y Argentinos, en el pasado, sin rodaje en Palmeiras y Atlético Mineiro, semanas atrás.

La tesorería no está en rojo, pero no hay cheques libres al portador. Esa zona, la del clásico y moderno número 5, es una trampa. Lo fue con Martín Demichelis y lo siguió siendo con el Muñeco en este confuso año y medio. La cifra alcanza los 42.500.000 dólares, entre el cotizado Rodrigo Villagra, el regreso de Matías Kranevitter, la apuesta por Nicolás Fonseca, el colombiano Castaño y el combo Portillo-Galarza Fonda.

Kevin Castaño todavía no logró brillar en River; llega competencia para el colombiano. Manuel Cortina - LA NACION

El caso Enzo Pérez fue todo un símbolo: se fue con Demichelis, volvió con Gallardo, jugó excesivamente mientras se buscaban alternativas y desapareció de la escena, más allá de algunas lesiones inoportunas. El último caudillo fue inesperadamente titular en la función final de 2025.

Moreno provoca entusiasmo y Vera es una incógnita. Los dos tienen juego, quite y despliegue: pueden jugar juntos y borrar de un plumazo a todos los que siguen en el sube y baja emocional. El catamarqueño, de 26 años, despierta simpatías en las redes hasta por sus tatuajes; el joven de Hurlingham, de 25, genera rechazo por algún pecado de juventud. Los dos tuvieron activa participación en los equipos nacionales. De hecho, compartieron 13 partidos.

El número 5 es un misterio, desde el prólogo de la traumática segunda parte del Muñeco, más allá de dos victorias contra Boca. Hizo su presentación en el segundo ciclo en un gris 1-1 con Huracán, en el Monumental.

Aníbal Moreno en acción con el escudo millonario en un entrenamiento; River empezó temprano la pretemporada para 2026. X @RiverPlate

En ese encuentro, el Muñeco dispuso de un doble cinco, compuesto por Rodrigo Aliendro y Felipe Peña Biafore. De arranque, en ese primer vistazo, se expuso un problema central de River, que surgió con Demichelis y se potenció con Gallardo.

Hay que viajar a la historia para comprender la actualidad. Por un lado, Matías Kranevitter-Rodrigo Aliendro; por otro lado, Felipe Peña Biafore-Aliendro, la aparición de Fonseca (con una buena producción contra Boca en la Bombonera). Siempre con Kranevitter como primera pluma (el 5 que más le agradaba al entrenador), más tarde reemplazado por un estático Rodrigo Villagra, tal vez la mayor decepción en ese rubro en todo este tiempo.

En un primer momento, pareció recuperar al mejor Kranevitter, pero fue una fugaz expresión de deseos. A Fonseca, el cuerpo técnico lo veía más de “juego” y a Villagra no lo observaron bien física, anímica y futbolísticamente, por eso casi no jugó. Enzo volvió “para ordenar el vestuario”, llegó a decirse, con cierta liviandad. Hay algo claro: ninguno de los que estaban (ni de los que llegaron) estuvo a su altura.

Fausto Vera fue el primero en llegar al club; desde el primer día de la preparación trabajó en River Camp. X @RiverPlate

Alguna vez, Gallardo (que tiene dudas en varias posiciones) se refirió a este caso puntual. “Lo del volante central tiene que ver con los rendimientos y estados emocionales. Si tengo un jugador que está con buenos rendimientos y emocionalmente se siente bien, no soy de sacar a ese jugador. En base a eso hay algunos que apuesto a darle más tiempo porque confío y creo que necesitan tiempo para dar su mejor versión futbolística y otros... no. Para eso están los entrenadores, para tomar decisiones y ver los mejores resultados para el equipo”, advertía el técnico millonario.

Abel Ferreira, el conductor de Palmeiras, solía marcarle la cancha a Moreno. “Aníbal, a pesar de ser un jugador fabuloso en cuanto a pase, presión y calidad de juego, tiene algunos principios defensivos que aún no domina del todo. Y tiene ciertas posiciones y comportamientos frente al área que debe dominar”, advertía públicamente.

Aníbal Moreno jugando por Palmeiras contra River

Y hace tiempo que Jorge Sampaoli le había bajado el pulgar a Vera. No debería ser un problema en el ámbito local: los dos mediocampistas tienen condiciones para ser la plataforma de despegue del River 2026.

Tiempo atrás, Sergio Batista, campeón del mundo y volante central del River de otra vida, contaba algunos detalles de este puesto. “Yo siempre pongo un ejemplo que para mí es clave: el mejor equipo de Guardiola no pasaba ni por Messi, ni por Iniesta ni por Xavi. Era una cosa de locos, pero si no tenía ese cinco que sabía dónde dárselas, cuándo dárselas, estando siempre bien ubicado por si perdían la pelota o por si ellos se la tenían que devolver. Y ya sabía dónde tenía que ir, era el enganche de mitad de cancha para atrás”, fue su particular mirada, acerca de Sergio Busquets. ¿Y en River?

“El 5 es fundamental para ser salida del equipo, si vos no tenés uno que tenga visión periférica, que tenga buen toque de balón, que esté bien ubicado, es muy difícil sacar la pelota del fondo. Y algo más: hoy se corre mucho, pero hay que correr bien en la cancha”, razona Checho Batista. Moreno-Vera parecen reunir la mayoría de esos conceptos básicos a los que apostó River.