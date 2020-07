Luciano Becchio jugó en Leeds entre 2008 y 2013 y marcó 86 goles

Francisco Fernández Funes Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2020 • 09:00

"Cuesta menos que Berbatov y hace más goles". Las comparaciones no siempre son odiosas. Hace 10 años, mientras el fino delantero búlgaro, máximo goleador histórico de su selección, despuntaba en un Manchester United abarrotado de estrellas, las tribunas del estadio del Leeds United vibraban con un cántico mordaz pero basado en evidencia. El destinatario era Luciano Becchio, el argentino que entre 2008 y 2013 convirtió 86 goles en 219 partidos para "Los Blancos", fue protagonista del ascenso de 2010 de tercera a segunda división, y hoy es una figura de culto en Elland Road.

Antes de Marcelo Bielsa, el hombre que por estos días ilusiona a la afición de un Leeds que lucha por volver a la Premier League, fue Becchio. El cordobés, cuyo currículum indicaba inferiores en Boca, un paso por el Barcelona B y, como jugador del Mérida, el título de goleador de la Segunda División B de España, arribó al equipo inglés con 24 años. Superó una prueba de pretemporada en Irlanda y firmó contrato. Y, a fuerza de gritos de gol y un estilo aguerrido, se conectó con los hinchas de manera casi inmediata.

En conversación con LA NACION desde Mallorca, donde vive actualmente con sus tres hijos, Becchio recordó sus años en Leeds, los más prolíficos de su carrera, mientras aguarda el esperado retorno del club de Yorkshire a la máxima categoría. "En Leeds tuve la suerte de entrar con el pie derecho. Fue fundamental la confianza del entrenador Gary McAllister, que, apenas llegué al club, me dio la 10. Vaya responsabilidad. En mi segundo partido, contra el Yeovil, me puso de titular y a los 26 segundos marqué el gol. Ahí empezó el camino, se me abrió todo y me llené de confianza", cuenta sobre sus inicios en la League One, a la que el Leeds había descendido por primera vez en su historia en 2007.

Luciano Becchio hizo su primer gol en Leeds a los 26 segundos del segundo partido que jugó

Eventualmente, Becchio se erigiría en una pieza clave de dos de los mayores hitos del club en los últimos 20 años: la victoria por 1-0 contra el Manchester United por la FA Cup, cuando el Leeds de tercera división enmudeció al Old Trafford, y la promoción a la Championship, ambas en 2010. "El objetivo era subir y esa fue mi mayor alegría", señala.

Para entonces, el idilio, que aún persiste, ya era una realidad. El exdelantero, hoy de 36 años, rememora las distintas canciones que le dedicó la hinchada, aunque admite la singularidad de aquella que lo contrastaba con el crack de Bulgaria, que marcó 56 veces en cuatro temporadas con "Los Diablos Rojos". "Cuando la cantaba todo el estadio te levantaba de una forma increíble. Es una locura la motivación que te da", asegura.

En enero de 2013, tras anotar 19 goles en la primera mitad de la temporada 2012-2013, Becchio pasó al Norwich para cumplir su sueño de jugar en la Premier League. El argentino partía como el primer jugador desde la era Revie -el DT que entre 1961 y 1974 guió al Leeds a ocho títulos- en sumarse a la lista de diez máximos goleadores de liga de la institución. Pero su experiencia en el equipo de Norfolk, como las posteriores en el Rotherham United y Belgrano de Córdoba, resultó poco auspiciosa.

La idolatría por Luciano Becchio llega hasta los pequeños detalles para los hinchas de Leeds

-¿Lamentás haberte ido del Leeds United?

-Ahora está claro porque, desde el momento en que me fui, mi carrera futbolística fue en caída. Igualmente, intenté por todos los medios quedarme en el club. Quería un esfuerzo y no lo vi ni por parte del entrenador ni por parte de los directivos. Yo quería retirarme en Leeds.

-¿Tuviste posibilidad de regresar al equipo?

-Hubo una chance de regresar en 2014. (El entonces dueño del Leeds) Cellino me tentó para volver. Me puso el caramelito en la boca y me lo quitó. Lamentablemente no se dio y firmé para el Rotherham. Pienso que si hubiera regresado, todavía estaría en el Leeds, involucrado en el club o como jugador.

Retirado desde 2017, Becchio -que hoy divide su tiempo en España entre un restaurante propio, su trabajo como asesor en una agencia de representación de futbolistas y un torneo de fútbol amateur- ha mantenido el vínculo con el Leeds United. El último año participó de las celebraciones del centenario y, hace algunas semanas, dijo presente en un video de reconocimiento a los trabajadores esenciales del Reino Unido. Además, viaja con frecuencia a Leeds, donde nacieron sus tres hijos y dejó grandes amigos, e, incluso, ha ido a ver al equipo de visitante.

En la ciudad inglesa, lo que antes encarnó Becchio, hoy le cabe al director técnico rosarino: ser argentino y amado por los hinchas. "Creo que Bielsa se ha ganado su popularidad a pulso ya que es una persona muy humilde y muy generosa con los hinchas. Y también, obviamente, por los buenos resultados: sin tener grandes figuras en el equipo, está haciendo una campaña excelente", explica.

En la recta final de la Championship, el cordobés confía plenamente en las posibilidades del equipo de Bielsa. "Creo y espero que se logre el ansiado objetivo. El año pasado se nos escapó por nada. Este es el año del centenario y es el año del ascenso", dice. Consultado sobre Patrick Bamford, el cuestionado 9 de "Los Blancos" que anotó un gol contra el Blackburn el fin de semana y otro este jueves ante Stoke City, lamenta la falta de refuerzos en ataque durante el mercado de pases de invierno. Sin embargo, reconoce que el delantero es imprescindible en el esquema propuesto por el director técnico rosarino, antes de agregar, de nuevo en primera persona del plural: "Ojalá que nos dé el gol del ascenso".

Uno de los héroes del ascenso de Leeds de tercera a segunda división, Luciano Becchio

Héroe impensado de Elland Road, Becchio hechizó a los hinchas del Leeds United con su pasión, compromiso y goles de distintos colores. Pero, en la voz del exgoleador, la admiración parece recíproca. "Ellos saben que les tengo muchísimo cariño y aprecio. Siempre voy a estarles agradecido: fueron partícipes de mi carrera en Leeds y, si me fue bien, fue en gran parte gracias a ellos", concluye quien costó menos que Berbatov y metió más goles.

Los argentinos que pasaron por Elland Road

Luciano Becchio no fue el primer jugador argentino en vestir la camiseta del Leeds United. En 1980, Alejandro Sabella llegó a "Los Blancos" tras desempeñarse dos años en el Sheffield United, equipo rival del condado de Yorkshire. Conocido como "Alex" en Bramall Lane, el exdirector técnico de la selección argentina registró apenas 23 partidos y dos goles hasta diciembre de 1981, cuando regresó a la Argentina para jugar en Estudiantes. Más cerca en el tiempo, Federico Bessone desembarcó en Elland Road en 2010, cuando compartió plantel con Becchio. Defensor de posición, el también nacido en Córdoba cumplió apenas ocho partidos en su única temporada en el Leeds.