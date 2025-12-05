Fixture del Mundial 2026: sedes y días de todos los partidos

Se desarrolló este viernes en el Kennedy Center de Washington el sorteo del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 donde las 48 selecciones particpantes, las 42 que están confirmadas y las seis que se clasificarán desde los repechajes de Europa e intercontinental, se repartieron en los 12 grupos de cuatro integrantes cada uno y conocieron a sus rivales y el hipotético camino que deben transitar para ser campeón.

El formato de juego, por la incursión de 16 equipos más que en las últimas siete citas ecuménicas hasta Qatar 2022, se modificó y se deben disputar ocho juegos para llegar a la gloria máxima. En la primera etapa los equipos se enfrentan todos contra todos a una ronda (3 partidos) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió.

Desde entonces, los combinados se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y los dos que pelearán por el tercer puesto.

Fixture del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Primera Etapa

Grupo A

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Partido 2 – Jueves 11 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 2

Partido 25 – Jueves 18 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido 28 – Jueves 18 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

Partido 53 - Miércoles 24 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Partido 54 – Miércoles 24 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

México jugará el partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca vs. Sudáfrica

Grupo B

Fecha 1

Canadá vs. Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Bosnia o Gales) – Viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto.

Partido 8 – Sábado 13 de junio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Partido 26 – Jueves 18 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Partido 27 – Jueves 18 de junio en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Partido 51 – Miércoles 24 de junio en el BC Place de Vancouver.

Partido 52 – Miércoles 24 de junio en el Lumen Field de Seattle.

Canadá, como anfitrión es cabeza de serie del grupo B del Mundial 2026 Tony Gutierrez - AP

Grupo C

Fecha 1

Partido 5 – Sábado 13 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Partido 7 – Sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fecha 2

Partido 29 – Viernes 19 de junio en el estadio de Philadelphia.

Partido 30 – Viernes 19 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 3

Partido 49 – Miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Partido 50 – Miércoles 26 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo D

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Partido 6 – Sábado 13 de junio en el BC Place de Vancouver.

Fecha 2

Partido 31 – Viernes 19 de junio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Partido 32 – Viernes 19 de junio en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 3

Partido 59 – Jueves 25 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Partido 60 – Jueves 25 de junio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

La selección de Estados Unidos, como anfitriona del Mundial 2026, es cabeza de serie del grupo D Abbie Parr - AP

Grupo E

Fecha 1

Partido 9 – Domingo 14 de junio en el estadio de Philadelphia.

Partido 10 – Domingo 14 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Fecha 2

Partido 33 – Sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto.

Partido 34 – Sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Fecha 3

Partido 55 – Jueves 25 de junio en el estadio de Philadelphia.

Partido 56 – Jueves 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Grupo F

Fecha 1

Partido 11 – Domingo 14 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

Partido 12 – Domingo 14 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 2

Partido 35 – Sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Partido 36 – Sábado 20 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 3

Partido 57 – Jueves 25 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

Partido 58 – Jueves 25 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Grupo G

Fecha 1

Partido 15 – Lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Partido 16 – Lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 2

Partido 39 – Domingo 21 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Partido 40 – Domingo 21 de junio en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Partido 63 – Viernes 26 de junio en el Lumen Field de Seattle.

Partido 64 – Viernes 26 de junio en el BC Place de Vancouver.

Grupo H

Fecha 1

Partido 13 – Lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Partido 14 – Lunes 15 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Fecha 2

Partido 37 – Domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Partido 38 – Domingo 21 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Fecha 3

Partido 65 – Viernes 26 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Partido 66 – Viernes 26 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

Grupo I

Fecha 1

Partido 17 – Martes 16 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Partido 18 – Martes 16 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Partido 41 – Lunes 22 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Partido 42 – Lunes 22 de junio en el estadio de Philadelphia.

Fecha 3

Partido 61 – Viernes 26 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Partido 62 – Viernes 26 de junio en el BMO Field de Toronto.

Grupo J

Fecha 1

Partido 19 – Martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Partido 20 – Martes 16 de junio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Partido 43 – Lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

Partido 44 – Lunes 22 de junio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Partido 69 – Sábado 27 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Partido 70 – Sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

La selección argentina es cabeza de serie del grupo J del Mundial 2026 Manuel Cortina - LA NACION

Grupo K

Fecha 1

Partido 23 – Miércoles 17 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Partido 24 – Miércoles 17 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Fecha 2

Partido 47 – Martes 23 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Partido 48 – Martes 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

Partido 71 – Sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Partido 72 – Sábado 27 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo L

Fecha 1

Partido 21 – Miércoles 17 de junio en el BMO Field de Toronto.

Partido 22 – Miércoles 17 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

Fecha 2

Partido 45 – Martes 23 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Partido 46 – Martes 23 de junio en el BMO Field de Toronto.

Fecha 3

Partido 67 – Sábado 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Partido 68 – Sábado 27 de junio en el estadio de Philadelphia.

16avos de final

2º Grupo A vs. 2º Grupo B – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

1º Grupo F vs. 2º Grupo C – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

1º Grupo E vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

1º Grupo J vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Octavos de final

Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

Ganador 16avos de final 1 vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

Ganador 16avos de final 4 vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Cuartos de final

Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final