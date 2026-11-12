Arabia Saudí vs. República de Corea por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Arabia Saudí y República de Corea se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre a las 11.30 h en el Jassim Bin Hamad Stadium, ubicado en la ciudad de Doha.

El presente de ambos equipos

El combinado de Arabia Saudí se prepara para este choque con el objetivo de testear su funcionamiento colectivo ante un rival de jerarquía. Por el lado de la República de Corea, el equipo llega con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Uzbekistán en su presentación previa, demostrando solidez en ambas áreas.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos buscan consolidar sus respectivas propuestas futbolísticas en este amistoso internacional. Si bien se trata de un encuentro de preparación, la histórica rivalidad asiática añade un componente competitivo importante a la contienda, con la República de Corea intentando mantener la inercia positiva tras su reciente triunfo.

El objetivo del amistoso

Para Arabia Saudí, este compromiso es fundamental para probar variantes tácticas de cara a los próximos retos oficiales. En tanto, para la República de Corea, el partido representa una oportunidad inmejorable para ratificar su buen momento futbolístico y prolongar su racha de resultados favorables en el escenario internacional.