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Se realizaron las designaciones de los jueces de la primera ronda de eliminación directa; se juega entre este viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre
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Los octavos de final del Torneo Clausura 2026 se juegan entre este viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre con ocho partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes.
Pablo Dóvalo fue el elegido para impartir justicia en el partido entre River y Lanús, que se disputa el domingo a las 19 (horario argentino) en el Monumental; mientras que Luis Lobo Medina hará lo propio en Boca vs. Independiente Rivadavia el miércoles a las 21 en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
Yael Falcón Pérez estará en el estadio José Amalfitani para el encuentro entre Vélez y Belgrano del viernes a las 20. El sábado, Pablo Echavarría arbitrará el partido entre Defensa y Justicia y Rosario Central a las 15 en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello y Jorge Baliño arbitrará Argentinos Juniors vs. Independiente a las 17.
El domingo, en tanto, se disputan tres partidos. En el primero, a partir de las 16, Rosario Central recibe a Gimnasia de Mendoza con Leandro Rey Hilfer como juez principal. Luego, se juega el encuentro entre el Millonario y el Granate y, por último, desde las 22, Huracán visita a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, con Darío Herrera a cargo del arbitraje.
El lunes a las 17, con Nicolás Ramírez como encargado de impartir justicia, se enfrentan Gimnasia de La Plata y Newell’s en el estadio Juan Carmelo Zerillo. La primera instancia de eliminación directa concluye el miércoles con el mano a mano entre el xeneize y la Lepra mendocina, que se juega cuatro días después de la final de la Copa Sudamericana entre el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y Atlético Mineiro.
Días, horarios, TV y árbitros de los octavos de final del Torneo Clausura
Viernes 20 de noviembre
20: Vélez (3A) vs. Belgrano (6B) - TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
Sábado 21 de noviembre
15: Defensa y Justicia (4A) vs. Barracas Central (5B) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Gastón Suárez
17: Argentinos Juniors (2B) vs. Independiente (7A) - TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 22 de noviembre
16: Rosario Central (1B) vs. Gimnasia de Mendoza (8A) - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
19: River (4A) vs. Lanús (5B) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
22: Instituto (1A) vs. Huracán (8B) - ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Walter Ferreyra
Lunes 23 de noviembre
17: Gimnasia de La Plata (3B) vs. Newell’s (6A) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Laura Fortunato
Miércoles 25 de noviembre
21: Boca (2A) vs. Independiente Rivadavia (7B) - ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: José Carreras
- AVAR: Wenceslao Meneses
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