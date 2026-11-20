Los octavos de final del Torneo Clausura 2026 se juegan entre este viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre con ocho partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes.

Pablo Dóvalo fue el elegido para impartir justicia en el partido entre River y Lanús, que se disputa el domingo a las 19 (horario argentino) en el Monumental; mientras que Luis Lobo Medina hará lo propio en Boca vs. Independiente Rivadavia el miércoles a las 21 en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

Yael Falcón Pérez estará en el estadio José Amalfitani para el encuentro entre Vélez y Belgrano del viernes a las 20. El sábado, Pablo Echavarría arbitrará el partido entre Defensa y Justicia y Rosario Central a las 15 en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello y Jorge Baliño arbitrará Argentinos Juniors vs. Independiente a las 17.

Yael Falcón Pérez será el árbitro del primer partido de los octavos de final entre Vélez y Belgrano Hector Vivas - FIFA - FIFA

El domingo, en tanto, se disputan tres partidos. En el primero, a partir de las 16, Rosario Central recibe a Gimnasia de Mendoza con Leandro Rey Hilfer como juez principal. Luego, se juega el encuentro entre el Millonario y el Granate y, por último, desde las 22, Huracán visita a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, con Darío Herrera a cargo del arbitraje.

El lunes a las 17, con Nicolás Ramírez como encargado de impartir justicia, se enfrentan Gimnasia de La Plata y Newell’s en el estadio Juan Carmelo Zerillo. La primera instancia de eliminación directa concluye el miércoles con el mano a mano entre el xeneize y la Lepra mendocina, que se juega cuatro días después de la final de la Copa Sudamericana entre el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y Atlético Mineiro.

Luis Lobo Medina será el juez principal en el encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia Manuel Cortina

Días, horarios, TV y árbitros de los octavos de final del Torneo Clausura

Viernes 20 de noviembre

20: Vélez (3A) vs. Belgrano (6B) - TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

Sábado 21 de noviembre

15: Defensa y Justicia (4A) vs. Barracas Central (5B) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez

17: Argentinos Juniors (2B) vs. Independiente (7A) - TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 22 de noviembre

16: Rosario Central (1B) vs. Gimnasia de Mendoza (8A) - ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

19: River (4A) vs. Lanús (5B) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

22: Instituto (1A) vs. Huracán (8B) - ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Lunes 23 de noviembre

17: Gimnasia de La Plata (3B) vs. Newell’s (6A) - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Miércoles 25 de noviembre

21: Boca (2A) vs. Independiente Rivadavia (7B) - ESPN Premium