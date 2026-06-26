Argelia vs. Austria por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Argelia y Austria en la jornada 3 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Argelia y Austria correspondiente al grupo J del Mundial 2026 se disputará este sábado 27 de junio a las 23.00 h en el Kansas City Stadium, ubicado en Kansas City, Missouri.
El presente de ambos equipos
Argelia llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Jordania en su presentación anterior. Por el contrario, Austria busca recuperarse en el certamen tras haber caído por 2-0 ante Argentina en la última fecha.
Estadísticas del grupo
Ambos seleccionados se enfrentan en el cierre de la fase de grupos buscando consolidar su posición. Mientras Argelia llega con el envión anímico de su triunfo, el conjunto austríaco trabaja para revertir la imagen dejada tras el traspié ante el combinado argentino.
Lo que está en juego
El resultado final es determinante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar en el torneo. La victoria para Argelia significaría la continuidad en la senda positiva, mientras que para Austria representa la oportunidad crítica de sumar puntos clave para mantenerse con vida en la competencia.
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