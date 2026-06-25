Messi, el “retiro” en la MLS que lo hace brillar en el Mundial y lo transformó en el argentino más popular de EE.UU.

DALLAS (enviado especial).- En los primeros minutos de su cumpleaños 39, Lionel Messi publicó un video en el gimnasio de la concentración argentina en Kansas City. Dominadas, curl de bíceps con barra, dorsales, abdominales, oblicuos. Músculos marcados y un estado físico que envidiaría cualquier hombre al borde de las cuatro décadas.

El capitán argentino parece estar en otro de sus mejores momentos. Fueron muchos a lo largo de su carrera. Pero este tiene de especial que ocurre en su sexto Mundial y en una edad en la que la mayoría de sus colegas colgaron los botines o juegan al borde del retiro en equipos sin exigencias. El “Fenómeno” Ronaldo lo graficó mejor que cualquiera cuando Leo marcó un hat trick en su debut mundialista: “Yo a los 38 había dejado de jugar hacía cuatro años y pesaba 120 kilos”.

Kansas: Messi mostró su rutina de entrenamiento

Los comentaristas de la cadena FOX, que emite la Copa del Mundo aquí en los Estados Unidos, también se asombran del nivel futbolístico y físico del goleador. “Leo es simplemente diferente”, dijo el francés Thierry Henry.

El DT Lionel Scaloni parece ya no tener palabras para describir el actual nivel de su estrella. “Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo robó pelotas, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza”, declaró tras el 2-0 del lunes ante Austria.

Como en la cancha, Messi elude las preguntas difíciles y las transmite en su lenguaje llano, sin estridencias para marcar su nivel actual: “Intenté prepararme de la mejor manera para poder sentirme bien físicamente, sentirme útil, para poder ayudar al grupo”. Más que ayudar, el capitán fue en estos dos primeros partidos figura, manija y goleador.

“El retiro”

Quizás sea momento de reconocerle una decisión que Messi tomó en su intimidad hace tres años, meses después de haber salido campeón del mundo en Qatar. A mediados de 2023 seguía en plenitud en el París Saint Germain de las estrellas, donde había ganado otra liga francesa, y los dueños qataríes le insistían que se quedara a buscar la ansiada Champions League. Se había hablado de su posible vuelta a Barcelona. Podía elegir cualquier destino en el mundo. Y se inclinó por la Major League Soccer (MLS) estadounidense.

Lionel Messi es el máximo goleador de la actual Copa del Mundo con cinco tantos en dos partidos AFA - LA NACION

Las críticas le llovieron por mudarse a una liga que tiene poco roce con los mejores futbolistas del planeta y fue casi la puerta de salida de grandes figuras, como Andrea Pirlo, Steve Gerrard, Zlatan Ibrahimovic o David Beckham. “Se fue a jugar al country con los amigos”, le llegaron a decir en la Argentina.

Su decisión le trajo algunos frutos a él y a la liga. Gracias a su figura, la MLS tuvo trascendencia global y en los Estados Unidos llevó a que el fútbol supere en interés al béisbol. Los estadios donde juega el argentino están llenos, de local o visitante. La liga registró a fines del año pasado un incremento del 13% en ingresos por patrocinios, con 18 nuevos auspiciantes. La MLS también amplió la presencia en redes sociales, una suba de 26% de seguidores en TikTok y un 21% en YouTube, solo por nombrar algunos. Todo gracias al gran imán Messi.

Mural de Messi en Downtown Dallas Aníbal Greco - La Nación

En términos deportivos, el actual goleador del Mundial 2026 llega más descansado y menos estresado a la gran cita. Algo que preocupa a las principales figuras que terminan sus temporadas regulares un mes antes del Mundial, tras exigentes calendarios en sus ligas locales y continentales.

Antes de esta Copa del Mundo, Messi jugó 14 partidos de temporada regular con el Inter Miami, con 12 goles. Muchas de las cosas que hizo en estos dos primeros partidos de la selección las repite en la MLS con frecuencia. Claro, los escépticos le dicen que no “juega contra nadie”. Pero por los resultados en la máxima cita del fútbol está visto que no le hace falta.

El argentino más famoso

En los tres años que el argentino lleva en Miami, su popularidad fue en aumento en un país en el que los futbolistas eran figuras de tercer orden.

Las estrellas de la NBA, del fútbol americano y el béisbol, en ese orden, lideran los rankings de los mejores pagos en EE.UU. Pero Messi logró colarse en el listado con sus ingresos en la MLS, estimado en unos 20 millones de dólares anuales, sin contar patrocinios y otros ingresos.

Messi fue elegido el jugador MVP de la MLS en 2025 MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque nunca ostentó su fortuna, el futbolista mejor pago de los Estados Unidos superó en casi dos décadas de carrera los 1000 millones de dólares en contratos deportivos y patrocinios, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Sus camisetas, de la selección y de Inter Miami, cuelgan en las tiendas de deportes. En lugares con fuerte presencia de latinos, especialmente Miami o Los Ángeles, es habitual ver a los niños con la camiseta rosa con el 10 en la espalda.

La MLS vio incrementar la presencia del público en los estadios desde su llegada: un 5% por ciento por año hasta alcanzar 11,45 millones de espectadores en toda la liga.

Messi revolucionó la MLS y su camiseta con el número 10 se ve en casi todas las ciudades JEFF DEAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La popularidad de Messi en Estados Unidos, donde viven casi 70 millones de latinos, provocó que cada vez más marcas busquen su imagen. A los contratos con Adidas, Lays y Michelob, se sumaron Duracell, Stanley y los juguetes Lego, entre muchas otras asociaciones comerciales.

Según el ranking de los deportistas más populares en Estados Unidos en 2026, publicado por YouGov, Messi está en el top ten. Junto a figuras como Simone Biles, Venus Williams, LeBron James y Tiger Woods, el argentino se ubica octavo en el ranking.

El encuentro con Donald Trump, en marzo pasado en la Casa Blanca, no hizo más que hacer crecer su popularidad. Los expertos estiman que este Mundial terminará de elevar su figura mucho más allá del público latino. Y solamente haciendo lo que sabe, jugar a la pelota.