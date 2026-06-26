Mundial 2026, en vivo: se definen los grupos G, H e I y la Argentina concentra para el partido contra Jordania

De prosa filosófica y poética, el seleccionador Gustavo Alfaro se apartó de sus frases con enfoque académico para que Paraguay se aferre a un objetivo material, tangible: clasificarse para los 16avos de final de la Copa del Mundo. El empate 0 a 0 con Australia lo dejó en una posición expectante, en un escenario en el que deberá esperar la resolución de los seis grupos que deben completar la última fecha para conocer si es uno de los ocho mejores terceros.

Con cuatro puntos, la meta asoma posible; el contrapeso, una diferencia de menos dos goles, un jugador expulsado y siete amonestados en la puntuación de conducta (Fair Play)... Los guaraníes se empeñaron en ser graníticos en defensa, en asegurar el cero en su arco y el punto que alimentara la ilusión de continuar en el Mundial.