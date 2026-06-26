Mundial 2026, en vivo: se definen los grupos G, H e I y la Argentina concentra para el partido contra Jordania
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Paraguay se aferró al empate, un resultado que lo dejó en una posición expectante para avanzar a los 16avos de final
De prosa filosófica y poética, el seleccionador Gustavo Alfaro se apartó de sus frases con enfoque académico para que Paraguay se aferre a un objetivo material, tangible: clasificarse para los 16avos de final de la Copa del Mundo. El empate 0 a 0 con Australia lo dejó en una posición expectante, en un escenario en el que deberá esperar la resolución de los seis grupos que deben completar la última fecha para conocer si es uno de los ocho mejores terceros.
Con cuatro puntos, la meta asoma posible; el contrapeso, una diferencia de menos dos goles, un jugador expulsado y siete amonestados en la puntuación de conducta (Fair Play)... Los guaraníes se empeñaron en ser graníticos en defensa, en asegurar el cero en su arco y el punto que alimentara la ilusión de continuar en el Mundial.
Un objeto con forma de hoja de arce causa furor en el Mundial 2026
En la previa de los partidos del grupo, se repartieron de manera gratuita los “canadian clappers” y rápidamente se volvieron furor entre los hinchas del país anfitrión de la Copa del Mundo 2026.
Los artículos de mano, que miden 10 por 18 centímetros y no se pueden comprar en ningún lugar, solo se pueden conseguir en los alrededores de los estadios en los que juega la selección canadiense.
Posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así quedó la tabla, con las clasificaciones de Estados Unidos y Australia
En la madrugada de este viernes en la Argentina finalizaron todos los partidos del Grupo D del Mundial 2026 y, de esta manera, ya se conocen los dos clasificados directamente a 16vos de final provenientes de esta zona: Estados Unidos y Australia. Además, Paraguay culminó en el tercer lugar y deberá esperar otros resultados para saber si avanza de ronda o no. Turquía, por su parte, quedó último y se despidió de la Copa del Mundo. Todos los detalles están en canchallena.com.
En la última fecha, los de Luna y Estrella sorprendieron a propios y extraños al vencer a uno de los tres anfitriones, el seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino, por 3 a 2 en un partido de alto vuelo. Los goles del combinado turco, que afrontaron este compromiso ya eliminados de la Copa del Mundo, fueron convertidos por Arda Güler, Baris Yilmaz y Kaan Ayhan; mientras que para los locales anotaron Auston Trusty y Sebastian Berhalter.
Estados Unidos perdió contra Turquía y Paraguay no pasó del cero a cero frente a Australia
En el tiempo agregado Turquía le ganó 3-2 a Estados Unidos y clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026. El país anfitrión ya estaba en16avos de final, pero no pudo terminar con puntaje perfecto.
Por otro lado, Paraguay empató 0-0 con Australia, que quedó eliminada. Los dirigidos por Gustavo Alfaro sueñan con clasificar de ronda como uno de los mejores terceros, pero deberán esperar hasta el cierre de la última fecha de fase de grupos para cantar victoria.
"Racistas": la consideración del director técnico de Costa de Marfil ante los dichos de un exjugador de Alemania
El entrenador de Costa de Marfil, Emerse Fae, dijo que el campeón mundial Bastian Schweinsteiger hizo públicos ciertos comentarios que podrían considerarse racistas. El exfutbolista alemán había descripto al fútbol africano como “salvaje” y “poco ortodoxo”.
Cuando se le pidió una reacción tras la victoria de Costa de Marfil por 2-0 sobre Curazao, Fae dijo a los periodistas que estaba decepcionado por los comentarios de Schweinsteiger. “Resulta extraño que hable así... lo podríamos calificar de racista si llamáramos a las cosas por su nombre”, sostuvo.
Se definió el grupo F
Países Bajos le ganó a Túnez 3-1 y clasificó como el mejor del grupo F. Mientras que a Japón le alcanzó el empate 1-1 contra Suecia para posicionarse en el segundo lugar y avanzar a 16avos.
Una periodista vivió un incómodo momento con hinchas escoceses: “Perdón por estos borrachos”
Una periodista de la cadena estadounidense WPLG Local 10 vivió un incómodo momento el miércoles en las afueras del estadio LoanDepot Park en Miami cuando intentó entrevistar a un grupo de hinchas escoceses borrachos antes del partido con Brasil.
Franco Colapinto está enloquecido con Lionel Messi
Franco Colapinto sobre Lionel Messi y la Selección Argentina 🇦🇷— FC43 (@dailycolapinto) June 25, 2026
“Lo de Leo es increíble. Es un capo, lo amo. Que no se retire más”
“Me encanta lo comprometidos que estan con la camiseta” pic.twitter.com/Gy21KLksdR
Mundial 2026: México convirtió el triunfo ante República Checa en una noche de fiesta por el homenaje a Memo Ochoa
Tensión, contrastes, incertidumbre, calma y fiesta... Con un jugador emblemático como Hugo Sánchez, invitado por la FIFA para entregar la moneda del sorteo al árbitro argentino Yael Falcón Pérez, el estadio Ciudad de México, conocido en el planeta futbolístico como Azteca, descubrió la primera de las múltiples emociones de la jornada.
La función de México fue de menor a mayor y alcanzó su punto máximo con los goles de Mateo Chávez,Julián Quiñones yÁlvaro Fidalgo, que sellaron la victoria por 3 a 0 sobre República Checa. La Tri firmó un triunfo que será recordado: por primera vez ganó los tres partidos de la etapa de grupos de un Mundial y con los nueve puntos lideró el Grupo A, donde Sudáfrica se clasificó segundo, tras derrotar Corea del Sur. También hubo pasajes emotivos: desdeel estreno del juvenil Gilberto Mora al ingreso, en el segundo tiempo, delarquero récord Guillermo Memo Ochoa.
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