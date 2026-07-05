Argentina, con poco descanso rumbo a octavos: cómo están los jugadores de cara al partido con Egipto

Después del desgastante triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde en el tiempo suplementario, la selección argentina afronta la preparación para los octavos de final ante Egipto con el menor margen de recuperación que tuvo desde el comienzo del Mundial. El martes en Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni volverá a salir a la cancha apenas tres días y medio después de haber disputado 120 minutos bajo el calor de Miami.

Hasta ahora, el recorrido había ofrecido pausas mucho más amplias. Tras el debut con la victoria por 3-0 sobre Argelia, hubo seis días hasta el encuentro con Austria. Luego pasaron cinco jornadas entre ese partido y el triunfo por 3-1 frente a Jordania. Incluso antes del cruce con Cabo Verde, el plantel contó con otros seis días de preparación. Esta vez, en cambio, el descanso prácticamente no existe y el cuerpo técnico debe administrar energías en plena etapa eliminatoria.

El panorama se complicó todavía más este sábado. La fuerte tormenta eléctrica que afectó Miami obligó a suspender el entrenamiento previsto y el plantel debió limitar la jornada a trabajos regenerativos en el gimnasio del hotel. Scaloni ya había cuestionado el calendario apenas terminó el encuentro. “Ahora tenemos tres días y medio. Cuando más necesitás el descanso, menos tenés. Es una cosa muy difícil de entender. Debería haber empezado de menos a más”, sostuvo el entrenador.

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por recuperar a los jugadores que terminaron más exigidos físicamente. Facundo Medina dejó la cancha a falta de pocos minutos para el final del tiempo reglamentario por un fuerte calambre, consecuencia también del enorme desgaste que implicó su permanente proyección por la banda izquierda. Enzo Fernández también sufrió calambres durante el tiempo suplementario y completó el partido prácticamente sin poder moverse con normalidad porque ya no había ventanas para realizar cambios.

El tercer caso es Nicolás González. El mediocampista ingresó durante el segundo tiempo y sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo tras una mala pisada, aunque logró terminar el encuentro sin mayores inconvenientes.

Con apenas dos entrenamientos antes del viaje hacia Atlanta, Scaloni prioriza la recuperación física. En esta instancia del Mundial, el desafío ya no pasa solamente por encontrar el mejor funcionamiento futbolístico, sino también por administrar un esfuerzo que empieza a sentirse en las piernas de un plantel que, desde el viernes por la noche, entendió que cada minuto también puede dejar secuelas.