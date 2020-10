Scaloni fue contundente con el arquero: "La confianza con Armani es absoluta" Crédito: Juano Tesone/Pool

La selección argentina tuvo una presentación exitosa en las eliminatorias sudamericanas con el 1-0 sobre Ecuador. Pero ni siquiera la alegría del triunfo tras 325 días de inactividad pudo ocultar el bajo nivel colectivo. El gol de Messi, de penal, en la Bombonera, le permitió sumar los tres primeros puntos rumbo al Mundial Qatar 2022, pero el equipo de Lionel Scaloni mostró una versión que está muy lejos de lo que puede ofrecer y de lo que necesita para afrontar la exigente competencia. Pese a eso, el entrenador se mostró optimista y su análisis fue muy directo: en la noche de la Bombonera lo fundamental era ganar, por fuera de los rendimientos.

"Se ganó, que es lo más importante para empezar en una competición de este calibre. El contexto no era el mejor, una cancha rápida y sin público, un rival que venía a presionar y las dificultades de no haber estado juntos durante tanto tiempo hacían el partido bastante difícil. Había que sacarlo adelante de alguna manera y el equipo mostró cosas para destacar. También hay cosas para mejorar, pero me quedo con lo bueno: solidez, sacrificio y las ganas de que no te hagan un gol. Para lo otro tendremos tiempo de trabajar, tenemos unos días ahora. Lo importante era sacar el resultado adelante", explicó Scaloni en conferencia de prensa.

Scaloni tiene 22 partidos como DT de la selección: 13 victorias, 5 empates y 4 derrotas Fuente: AP

Rápidamente, en la segunda pregunta que recibió, el entrenador del seleccionado argentino dejó quizás la sentencia más determinante de la noche: Franco Armani es el arquero titular y su puesto es indiscutido. "Yo siempre tuve claro quién iba a ser el arquero, tampoco tengo que decirlo un mes antes o días antes. Es verdad que hay un nivel increíble. Los otros chicos que vinieron están muy bien también y eso ha elevado el nivel. Pero la confianza con él es absoluta", destacó el DT.

En un partido de mucha fricción y poco juego, el esquema 4-2-3-1 que utilizó la Argentina no otorgó demasiadas respuestas ofensivas ni le permitió construir sociedades para generar peligro, al punto tal que el equipo solo tuvo dos situaciones claras de gol (el penal de Messi para el 1-0 y un remate de Lucas Ocampos que tapó el arquero Alexander Domínguez). A la hora de analizar el rendimiento, el entrenador apuntó a la ausencia de Giovani Lo Celso, quien iba a ser titular y no pudo jugar por un problema muscular.

"Perdimos a Lo Celso, un jugador clave en la posición izquierda que podía ser un mediapunta y tener más juego. Optamos por el Huevo Acuña, que al final sabemos que nunca nos deja tirado, lo apreciamos un montón y tiene sus características. A veces tenés que sacrificar algo para buscar otra cosa, sobre todo en este partido que había que ganarlo. Pero bueno, siempre hay que mejorar, no solo cuando se pierde, también a veces cuando se gana y en eso trabajaremos", dijo Scaloni.

"Nosotros rescatamos lo bueno e intentaremos mejorar lo que se pudo hacer mejor. El equipo fue sólido, eso es muy importante en esta Eliminatorias. Para buscar otras cosas tenemos tiempo, sobre todo recuperar a algunos de los jugadores que creemos que nos pueden dar mejor juego. Hoy debutaron siete jugadores en Eliminatorias. No es fácil jugar con esta camiseta y ellos dieron un pase grande al debutar y ganar. También el rival jugó de una manera determinada que hacía que falláramos pases o estuviéramos imprecisos, sobre todo siendo el primer partido", agregó el director técnico albiceleste.

Por último, acerca del partido que deberán afrontar el próximo martes a las 17 en La Paz frente a Bolivia por la segunda fecha, Scaloni cerró: "Hay que ver el parte y cómo se recuperan los jugadores que hayan terminado un pocos tocados por la dificultad que tuvo este partido. Después, pensamos y tenemos en claro cómo jugar, en un partido con condiciones diferentes a las demás. Intentaremos hacer un buen partido".

