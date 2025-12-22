Antonio Mohamed habló de las ganas de dirigir a Boca y porqué está lejos de la selección de México

De cara a la temporada 2026, en la que volverá a jugar la Copa Libertadores, Boca todavía no definió quién será su director técnico, o al menos no ratificó a Claudio Úbeda, y la incertidumbre alimenta versiones de todo tipo. En ese contexto, Antonio Mohamed volvió a quedar en el centro de la escena al referirse públicamente a la posibilidad de dirigir al club de la Ribera.

Claudio Úbeda cerró el año como entrenador tras la muerte de Miguel Ángel Russo, pero su continuidad no está garantizada, sobre todo después de la eliminación ante Racing en el torneo Clausura. Mohamed, identificado con Boca por su paso como futbolista en la temporada 1991, atraviesa un gran presente en México luego de consagrarse campeón de la Liga de México con Toluca.

En una entrevista con TyC Sports, Mohamed reconoció que le gustaría tener la chance de dirigir al Xeneize, pero reconoció que hasta el momento no hubo ningún contacto: “No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados a… Pero oficialmente nunca me llamaron, nunca se contactaron conmigo“.

Antonio Mohamed, al borde de la cancha, en un partido entre Toluca y Tigres (AP Photo/Eduardo Verdugo) Eduardo Verdugo� - AP�

Y agregó: “Siempre hay terceras personas, que insinúan y te nombran a alguno del Consejo que quiere hablar con vos. Son paracaidistas. Por lo que he visto de cómo se ha manejado Boca, si te quieren, te van a buscar, y te llevan o hablan con vos directamente. Un club de envergadura mundial te llama y te preguntan si estás interesado, y si le decís que no, ni sale públicamente. Y obviamente uno tampoco lo diría, porque seguramente te cerraría las puertas para el futuro, entonces es preferible guardar la información”.

Peor el Turco fue claro en su deseo de sentarse en el futuro en el banco de suplentes de La Bombonera: “A uno le gustaría en algún momento tener esa chance. Pero bueno, tienen que darse los momentos y los tiempos de las personas. A cualquier tipo le seduce un club como Boca, pero a veces los momentos no coinciden”.

🎙️ Antonio Mohamed charló mano a mano con TyC Sports luego de una temporada con cuatro consagraciones en México y afirmó con contundencia: "ES EL MEJOR AÑO COMO TÉCNICO DE MI CARRERA" pic.twitter.com/47rOnRmU8y — TyC Sports (@TyCSports) December 22, 2025

Por lo pronto, el DT confirmó que seguirá vinculado a Toluca, con el que tiene contrato vigente y una cláusula de salida recién a mitad de año, por lo que encarará el primer semestre de 2026 al frente del conjunto mexicano: “Fue excelente el año que tuvimos. Fue un año espectacular, el mejor de mi carrera a nivel profesional. Ahora a descansar y pensar en lo que viene. Me quedo allá. Después del Mundial nos sentaremos a analizar y tomaremos la decisión que sea conveniente para ambas partes”.

También fue consultado sobre la chance de dirigir a la selección de México, debido a su gran desempeño como entrenador en ese país, en el que ganó nueve títulos con cuatro equipos diferentes, y a que la Federación Mexicana de Fútbol no tiene reparos de contratar técnicos extranjeros; de hecho, en los últimos años hubo tres conductores argentinos: Ricardo La Volpe, Gerardo Martino y Diego Cocca.

Pero Mohamed dio a entender que, hoy, está lejos de ser el DT de la Tri. “Ya pasó el momento. Yo he tenido posibilidades en otro momento, he tenido reuniones, pero sentí que las hicieron por hacerlas”, reveló.

Por último, destacó que también le gustaría tener una revancha en Huracán, equipo de sus amores, en el que tuvo una segunda y por ahora amarga experiencia en 2019, con un ciclo de apenas 11 partidos en el que ganó dos, empató tres y perdió seis. “Mi amor eterno es Huracán. La última vez que vine intenté hacerlo, pero heredé una forma de jugar, me costó imponer mis condiciones. Asumo la responsabilidad de que fue un fracaso total. Es una espina que tengo profundamente clavada”, explicó.