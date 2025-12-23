¿Messi juega el Mundial 2026? Todo lo que se sabe sobre la presencia del 10 en la Copa del Mundo

Lionel Messi mantiene la intriga sobre su posible participación en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con la participación de 48 selecciones por primera vez en la historia. Tras ganar la Major League Soccer (MLS) con Inter Miami a sus 38 años, el astro argentino no confirmó su presencia en la próxima Copa del Mundo con el seleccionado albiceleste, que sueña con defender el título obtenido en Qatar 2022.

La decisión, según él mismo indicó, será “día a día” y estará supeditada a su estado físico y al inicio de la pretemporada con las Garzas en enero. “Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Una buena pretemporada creo que cambia todo. Es empezar de cero y a mí personalmente, me va a ayudar muchísimo. Es algo que voy a evaluar cuando empiece la pretemporada”, aseguró. Sin embargo, reafirmó su deseo de participar. “Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a la selección si estoy”, continuó.

Messi ya le ratificó a Lionel Scaloni que, sea como sea, quiere acompañar a la selección en el Mundial Manuel Cortina - LA NACION

“Obviamente que ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo dentro de la cancha es espectacular. Siempre es un sueño jugar con la selección y más en torneos oficiales, así que ojalá, Dios quiera que pueda hacerlo otra vez”, señaló. De jugar, se convertiría en el primer futbolista en disputar seis Mundiales, una marca que también podría alcanzar Cristiano Ronaldo con Portugal.

La Argentina integra el Grupo J y debutará el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Luego se verá las caras con Austria el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, se enfrentará a Jordania el domingo 28 de junio a las 23. Los últimos dos encuentros serán en el AT&T Stadium de Dallas, otra de las sedes de Estados Unidos.

El AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys de la NFL, será la sede de dos partidos de la Argentina en el Mundial

Si lidera su zona, se medirá con el segundo del Grupo H en 16vos de final, instancia que se disputará por primera vez en la historia. Si queda segunda, jugará contra el líder del H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde. Si pasa como uno de los ocho mejores terceros, en tanto, chocará con un líder de los grupos B, D, G, K o L.

Siempre y cuando sea primera en la ronda inicial y supere los 16vos, en octavos podría enfrentarse al segundo del Grupo D (Estados Unidos, Paraguay, Australia o un europeo proveniente del repechaje) o G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda). En los cuartos de final podría cruzarse con los líderes del B (Canadá, Qatar, Suiza o un europeo del playoff) o K (Portugal, Uzbekistán, Colombia o una selección de las repescas internacionales).

La selección argentina sueña con defender el título obtenido en Qatar 2022; integra el Grupo J Natacha Pisarenko� - AP�

Para este Mundial, el reglamento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) busca evitar cruces tempranos entre potencias. Por este motivo, si la selección argentina lidera su grupo, solo podría medirse con Inglaterra en semifinales y con España o Francia, líder y tercero en el ranking FIFA de la actualidad, respectivamente, en una hipotética final.