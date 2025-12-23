La grave lesión de Alexander Isak sacude al Liverpool y pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026

La victoria de Liverpool ante Tottenham por 2-1 en Londres dejó una postal inquietante que eclipsó el resultado. Alexander Isak, el delantero sueco que llegó a Anfield como el fichaje más caro en la historia de la Premier League, sufrió una grave lesión que lo obligó a pasar de urgencia por el quirófano y que amenaza con dejarlo fuera del Mundial.

El club confirmó a través de un comunicado oficial que el atacante de 26 años fue operado con éxito tras padecer una lesión de tobillo que incluyó una fractura de peroné, producto de una dura infracción recibida en la jugada en la que convirtió el primer gol del partido. La rehabilitación se realizará en el Centro de Entrenamiento AXA y, por ahora, no existe un plazo definido para su regreso.

Así fue el momento en el que Alexander Isak se fracturó el pasado fin de semana en el encuentro entre Liverpool y Tottenham por la #PREMIERxESPN...pic.twitter.com/nGGMmank4B — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2025

“El delantero del Liverpool se lesionó tras una falta al momento de marcar el primer gol frente al Tottenham Hotspur. Tras los estudios médicos, se completó hoy una intervención quirúrgica por una lesión de tobillo que incluía una fractura de peroné”, informó este lunes el club en su parte médico, sin precisar tiempos de recuperación.

La acción que derivó en la lesión ocurrió cuando Micky van de Ven, defensor de los Spurs, intentó bloquear el remate de Isak y terminó impactando de lleno contra su pierna izquierda. La asistencia médica fue inmediata y el partido estuvo detenido durante varios minutos. Aunque el sueco abandonó el campo por sus propios medios, visiblemente dolorido, el diagnóstico posterior confirmó la gravedad del cuadro.

Isak se fue del campo ayudado por los asistentes médicos JUSTIN TALLIS - AFP

El impacto de la lesión excede lo estrictamente deportivo. Arne Slot, entrenador del Liverpool, no ocultó su malestar y apuntó directamente contra la acción del defensor rival. “Fue una entrada imprudente. Si haces esa entrada diez veces, en diez hay una gran posibilidad de que se produzca una lesión grave”, sostuvo el técnico, quien diferenció la jugada de otras acciones fortuitas ocurridas en el mismo partido.

Slot confirmó además que Isak estará fuera de las canchas durante varios meses, lo que prácticamente lo descarta para el tramo decisivo de la temporada y compromete seriamente su presencia en el Mundial, siempre y cuando Suecia logre la clasificación. El combinado nórdico deberá afrontar el repechaje europeo, con una exigente ruta que incluye una semifinal ante Ucrania como visitante y una eventual final frente al ganador del cruce entre Polonia y Albania.

El imprudente cruce de Micky van de Ven que lesionó a Alexander Isak Ian Walton - AP

La lesión frena en seco un proceso de adaptación que ya venía siendo complejo. Isak arribó a Liverpool procedente del Newcastle por una cifra cercana a los 150 millones de euros, cifra récord para el fútbol inglés. Hasta el momento de la lesión, había disputado 16 partidos y marcado apenas tres goles, números que no alcanzaron para disipar las dudas en torno a su rendimiento, condicionadas en buena parte por problemas físicos y la falta de una pretemporada completa.

“Llegó muy entusiasmado, con ganas de demostrar de inmediato todo lo que tiene, pero eso fue imposible. Si no entrenás seriamente durante meses y jugás en esta liga, es muy difícil tener impacto”, explicó Slot, quien aún confía en que el sueco pueda reaparecer antes del cierre de la temporada.

El golpe para Liverpool llega en un contexto sensible. El equipo atraviesa una etapa de resultados irregulares, con tensiones internas —como la relación tirante entre Mohamed Salah y el entrenador— y sin un referente ofensivo consolidado. La prolongada ausencia del delantero llamado a liderar el proyecto profundiza la incertidumbre sobre el futuro inmediato del club.