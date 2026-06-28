Argentina-Jordania: el rol clave del Dibu Martínez detrás del golazo de Lo Celso

El golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso que anticiparía el triunfo por 3-1 de la selección argentina ante Jordania tuvo un factor clave: el rol silencioso de Emiliano “Dibu” Martínez.

El arquero de la Scaloneta repitió un procedimiento que ensaya habitualmente en el Aston Villa y que se viralizó en redes. Coordinó rigurosamente la ubicación de Giuliano Simeone, Marcos Senesi y Nicolás Otamendi en la barrera del tiro libre con el que el volante del Real Betis Balompié abrió el marcador.

El rol clave del Dibu Martínez detrás del golazo de Lo Celso que abrió el triunfo de la Selección

Al posicionar a sus compañeros como una segunda barrera para neutralizar y tapar la visión del arquero Yazeed Abulaila, Martínez forzó el error de cálculo del guardametas jordano, quién descuidó su palo derecho.

Tras el partido, mientras Lo Celso brindaba una entrevista, Martínez pasó por detrás del volante y dejó una frase que reflejó la trastienda de la jugada: “Medio mío el gol, ¿eh? Medio mío”.

Luego el marplatense en la zona mixta del Dallas Stadium celebró su protagonismo en el gol de tiro libre y explicó:

“Lo hago siempre. Sé lo que ve el otro arquero y lo que le incomoda tener una barrera extra. Ya teniendo su barrera, se posiciona viendo la pelota. Pero cuando tenés otra barrera, ya se tiene que quedar ahí y a veces estás ciego. Y cuando perdés un segundo la pelota, no llegás”.

Un pase perfecto a los 16avos de final

La Selección derrotó 3-1 a Jordania y, con el primer puesto asegurado de antemano, cerró una fase de grupos perfecta. Tras un golazo de pelota parada de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez estiró la ventaja de penal.

El equipo dio la sensación de tener siempre bajo control el partido; sin embargo, bajó la intensidad al comienzo del segundo tiempo y los jordanos descontaron mediante una gran jugada colectiva que Mousa Al-Tamari definió casi debajo del travesaño.

Argentina vs Jordania Lionel Messi celebra su gol Aníbal Greco - La Nación

La reacción de Lionel Scaloni fue inmediata. El entrenador ya tenía decidido mandar a la cancha a Lionel Messi para que sumara rodaje.

En una de las pocas pelotas que tocó, el 10 facturó: tiro libre al centro del arco, sexto gol en el Mundial Norteamérica 2026 y el estadio otra vez de pie. Ahora, en el horizonte aparece Cabo Verde, el oponente del próximo viernes a las 19 horas en Miami, por los 16avos de final.