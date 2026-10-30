Argentina jugará con Uruguay en la Bombonera y ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes

La AFA confirmó los estadios en los que la selección argentina disputará sus dos amistosos de noviembre: el viernes 13 se medirá ante Uruguay en la Bombonera, mientras que el martes 17 jugará con Costa Rica en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Si bien se sabía que uno de los partidos se disputaría en la Capital Federal y el otro en Córdoba, persistía la incógnita sobre las canchas elegidas. Hasta hoy.

A mediados de este mes, la AFA anunció los rivales, después de que se descartara la gira por Asia en la que, en principio, la Argentina se iba a enfrentar con Arabia Saudita e India, pero el acuerdo de palabra con ambas federaciones quedó sin efecto por problemas en la organización. Así, el subcampeón del mundo en ejercicio volverá a jugar como local al igual que en los tres compromisos de la última ventana internacional de 2026. “En las próximas semanas se dará a conocer el horario de cada uno de los encuentros, el inicio de la venta de entradas y la apertura de los procesos de acreditación para los medios”, comentaron entonces desde la casa madre del fútbol a nivel nacional.

#SelecciónMayor Confirmadas las sedes para los amistosos de la Albiceleste 🇦🇷 el próximo mes de noviembre:



⚽️ Viernes 13 ante Uruguay en el Estadio Alberto J. Armando.



⚽️ Martes 17 ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. pic.twitter.com/teQi2Zgbip — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2026

El mano a mano rioplatense será en la Bombonera, el mismo escenario donde se enfrentaron por última vez en el país. Fue en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el 17 de noviembre de 2023, cuando la selección visitante, dirigida por Marcelo Bielsa en aquel entonces, ganó 2 a 0 con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez.

En 2027 habrá cuatros fechas FIFA y es una incógnita contra qué rivales jugará la selección argentina. A priori, debería competir en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, al que ya está clasificado como uno de los coanfitriones de los partidos inaugurales junto a Uruguay y Paraguay (el certamen ecuménico luego se mudará a España, Portugal y Marruecos). Aún no está claro cómo será el formato de juego de las eliminatorias sudamericanas y las plazas totales de las que dispondrá la región.

El 2028, en tanto, se llevará a cabo la Copa América en una sede a definir, con Estados Unidos, otra vez, como principal candidato a ser anfitrión. En caso de confirmarse la sede en la nación que preside Donald Trump, habrá selecciones invitadas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), entre las cuales podrían estar el local y México, ambos de buen rendimiento en la última Copa del Mundo.

Todos los partidos de la selección argentina en 2026

27/03/2026: Argentina 2-1 Mauritania - Amistoso.

- Amistoso. 31/03/2026: Argentina 5-0 Zambia - Amistoso.

- Amistoso. 06/06/2026: Argentina 2-0 Honduras - Amistoso.

- Amistoso. 09/06/2026: Argentina 3-0 Islandia - Amistoso.

- Amistoso. 16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 22/06/2026: Argentina 2-0 Austria - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 27/06/2026: Jordania 3-1 Argentina - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 03/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 07/07/2026: Argentina 3-2 Egipto - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 11/07/2026: Argentina 3-1 Suiza - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 15/07/2026: Inglaterra 1-2 Argentina - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 19/07/2026: España 1-0 Argentina - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 30/09/2026: Argentina 4-0 Bolivia - Amistoso.

- Amistoso. 03/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso - Amistoso.

- Amistoso. 06/10/2026: Argentina 3-0 Benín - Amistoso.

- Amistoso. 13/11/2026: Argentina vs. Uruguay - Amistoso.

- Amistoso. 17/11/2026: Argentina vs. Costa Rica - Amistoso.

Lionel Scaloni, enrenador de la selección argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba DIEGO LIMA - AFP

Calendario de la FIFA hasta 2030

2026

9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.

2027

22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.

7 al 15 de junio - Fecha FIFA.

20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.

8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.

2028

20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.

29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.

Junio a julio - Copa América y Eurocopa.

18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.

13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.

2029

19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.

4 al 12 de junio - Fecha FIFA.

29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.

12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.

2030