Di María volvió a jugar en la selección argentina después de 16 meses de ausencia Fuente: AP

Argentina y Paraguay están 1 a 1 con un rendimiento discreto por parte del conjunto albiceleste. El encuentro, válido por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas, se desarrolla en la Bombonera.

Habían transcurrido 18 minutos de un partido que comenzó incómodo para la selección argentina, cuando Miguel Almirón hizo una diagonal desde la izquierda que terminó en el área argentina, donde Lucas Martínez Quarta detuvo con una pierna la carrera veloz y zigzagueante del ex atacante de Lanús.

El árbitro brasileño Raphael Claus sancionó la falta y Ángel Romero, futbolista de San Lorenzo, convirtió el penal en gol con un suave remate a la izquierda de Franco Armani, que se inclinó hacia el otro palo.

El empate argentino

Después de 40 minutos muy flojos, la Argentina encontró el empate. Un córner ejecutado por Giovani Lo Celso fue conectado con un fuerte cabezazo por Nicolas González.

El regreso de Di María

"Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?", disparó Ángel Di María en septiembre, en una charla con el programa Closs Continental.

El técnico Lionel Scaloni reaccionó a ese fastidio, el gran nivel demostrado en el PSG y cierto clamor por su regreso a la albiceleste convocándolo para esta doble fecha.

Así las cosas, el rosarino ingresó por Lucas Ocampos a los 15 del segundo tiempo. Su último partido con la casaca argentina fue hace 16 meses.. Más precisamente el 6 de julio de 2019, en el partido por el tercer puesto de la Copa América de Brasil, en el que el conjunto nacional venció 2 a 1 a Chile.

El gol anulado a Messi

La falta que lesionó a Palacios

