A qué hora juega hoy Bolivia vs. Irak y por dónde se puede ver en vivo el Repechaje al Mundial 2026

Entre este martes y la medianoche de miércoles en Sudamérica se definen los últimos clasificados al Mundial 2026, de los cuales cuatro saldrán de los repechajes europeos y dos de las repescas intercontinentales. En esta última, Bolivia e Irak se disputan mano a mano un boleto mundialista este martes a las 00 (medianoche del miércoles en la Argentina) en el estadio BBVA de Monterrey, México, con televisación de DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Para acceder a los playoffs, la Verde finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas. Cosechó 20 puntos, 17 de ellos como local, en la altura, incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0. Así dejó sin chances de pelear por un lugar en la Copa del Mundo a Venezuela, Perú y Chile. Viene de ganarle a Surinam por 2 a 1 con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros (Liam van Gelderen puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Henk ten Cate).

Bolivia derrotó a Surinam en la semifinal del repechaje FIFA 2 y sueña con un lugar en el Mundial Fernando Llano - AP

Bolivia solo participó de Estados Unidos 1994, cuando tenía en el plantel al histórico Marco ‘Diablo’ Etcheverry, considerado como el mejor futbolista boliviano de todos los tiempos. En ese entonces fue eliminada en la primera etapa tras quedar última en el Grupo C con apenas un punto, por detrás de Alemania, España y Corea del Sur.

El seleccionado asiático, por su parte, ganó la quinta ronda de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) tras vencer en la final a Emiratos Árabes Unidos por 3 a 2 en el resultado global. Previamente quedó segunda en el Grupo B de la cuarta ronda, por detrás de Arabia Saudita. Y antes, en la tercera instancia, fue tercera en la zona B, en la que Corea del Sur y Jordania (rival de la Argentina en el Mundial 2026) se clasificaron directamente a la Copa del Mundo.

Irak disputará una de las finales de los repechajes intercontinentales ante Bolivia Hadi Mizban - AP

Se metió directamente en la definición del repechaje intercontinental denominado FIFA 2 por ser uno de los dos países mejor ubicados en el ranking FIFA al momento de sortear los emparejamientos de semifinales. El otro mejor ubicado era RD Congo, que se ubicó en la final de la llave FIFA 1 y este martes se cruzará con Jamaica, verdugo de Nueva Caledonia, en busca de un lugar en el Mundial.

El triunfo de Bolivia vs. Surinam

El triunfo de Irak ante Emiratos Árabes, en las Eliminatorias