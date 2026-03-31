Turquía venció a Kosovo y selló su clasificación para un Mundial al cabo de 24 años

Las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá llegaron a su instancia decisiva y definieron a sus últimos clasificados. En Pristina, Turquía derrotó por 1-0 a Kosovo y selló su regreso a una Copa del Mundo tras más de dos décadas. El equipo local, que aspiraba a una clasificación histórica, quedó a las puertas de un logro que no tiene precedentes.

El encuentro tuvo lugar en el estadio Fadil Vokrri, con cerca de 14.000 espectadores que sostuvieron la ilusión kosovar desde el inicio. El primer tiempo expuso un desarrollo intenso, con dominio territorial del conjunto balcánico y varias situaciones claras de gol. La más peligrosa ocurrió a los 29 minutos, cuando Florent Muslija ejecutó un remate que, tras una intervención del arquero Uğurcan Çakır, se estrelló en el travesaño. Esa acción sintetizó el momento de Kosovo, superior en el juego pero carente de eficacia.

Arda Güler controla la pelota; el futbolista de Real Madrid estuvo lejos de brillar en una Turquía maniatada por los kosovares. ARMEND NIMANI - AFP

Turquía, más contenida, apostó por la jerarquía de sus individualidades. Arda Güler, una de sus principales figuras y que juega en Real Madrid, no encontró espacios en la etapa inicial, mientras que Kenan Yildiz, delantero de 20 años de Juventus al que muchos comparan con Paulo Dybala, aportó desequilibrio aisladamente. El conjunto visitante resistió y sostuvo el empate en un contexto adverso, frente a un rival que lo empujó contra su área.

El partido cambió en el inicio del segundo período. A los 8 minutos Orkun Kökçü capturó un centro atrás y definió con un remate cruzado que perdía potencia. Sin embargo, Kerem Aktürkoglu desvió levemente la pelota sobre la línea y consiguió el gol. La acción generó dudas por una posible posición adelantada, pero tras la revisión del VAR el tanto fue convalidado. Turquía se puso en ventaja.

El gol de Turquía

A partir de entonces, el desarrollo se inclinó hacia un escenario de resistencia turca y empuje desesperado de Kosovo. El equipo local, dirigido por el alemán Franco Foda, buscó con insistencia, pero evidenció desgaste físico. Las transiciones se volvieron desordenadas y el mediocampo perdió consistencia. Aun así, generó ocasiones nítidas, especialmente en los minutos finales.

En ese tramo, la figura de Çakır resultó determinante. El arquero respondió con solvencia ante los intentos del conjunto local y sostuvo la ventaja en momentos críticos. Su intervención más destacada ocurrió a los 42 minutos: fue una atajada que evitó el empate y silenció al estadio.

El cierre estuvo cargado de tensión. Turquía apeló a la interrupción constante del juego para enfriar el ritmo, mientras Kosovo insistió sin claridad. Hubo cruces entre futbolistas y algunas discusiones, pero la tensión del desenlace no pasó a mayores. El pitazo final clausuró el sueño kosovar e inició el festejo turco.

La victoria de Turquía sobre Kosovo

El conjunto vencedor celebró con intensidad una clasificación que lo devuelve al escenario más importante del fútbol internacional. Las bengalas encendidas en las tribunas acompañaron una fiesta que contrastó con la desolación local. Kosovo, que procuraba convertirse en el único debutante absoluto del Mundial de 2026, no concretó su oportunidad pese a la actuación competitiva.

Turquía integrará el grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia. Para Kosovo, en cambio, queda la experiencia de haber estado a un paso de la historia en apenas su tercera participación en eliminatorias mundialistas, tras su reciente incorporación al sistema FIFA.