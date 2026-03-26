Bolivia vs. Surinam hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del Repechaje al Mundial 2026

Bolivia y Surinam se enfrentan este jueves a las 19 (horario argentino) en el estadio BBVA de Monterrey, México, en el marco de la semifinal del repechaje FIFA 2 para el Mundial 2026. Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos y el ganador se medirá con Irak el 1° de abril, en la misma sede, por un lugar en la Copa del Mundo. El arbitraje estará a cargo del iraní-australiano Alireza Faghani, y solo se puede ver por TV en DSports. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Verde llegó a esta repesca luego de finalizar en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas, en las que acumuló 20 puntos. El equipo dirigido por Óscar Villegas consolidó su rendimiento como local en la altura, donde consiguió 17 unidades y un triunfo destacado ante Brasil por 1 a 0 en la última fecha. En la previa del encuentro ante Surinam, el DT optó por aliviar la presión sobre sus dirigidos: “Es cierto que hace treinta y tantos años no vamos al Mundial, pero ponerle más carga al equipo no hace falta”, afirmó.

Los jugadores de Bolivia están preparados para afrontar un partido trascendental Fernando Llano - AP

El seleccionado surinamés, representante de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), se clasificó tras ser escolta de Panamá en su zona, en la que superó a Guatemala y El Salvador. El entrenador neerlandés Henk ten Cate mostró una postura distinta sobre la trascendencia del compromiso: “Viví muchas cosas en el fútbol, porque llevo mucho tiempo en esto. Gané ligas, copas y muchos títulos más, pero esto es distinto. Clasificarnos para el Mundial sería el mayor logro de mi vida”, declaró.

Bolivia vs. Surinam: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en México y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DGO - DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Para el encuentro de este jueves, Bolivia alinearía a: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales, Roberto Fernández; Hector Cuéllar o Fernando Nava, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca; Miguel Terceros y Juan Godoy o Enzo Monteiro. Surinam, por su parte, iría con: Etienne Vaessen; Djavan Anderson, Radinio Balker, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps; Jean-Paul Boëtius, Kenneth Paal; Sheraldo Becker, Richonell Margaret y Tjaronn Chery.

Etienne Vaessen será el arquero titular de Surinam ante Bolivia; es el '1' del Groningen de la Eredivisie Fernando Llano - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bolivia corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final del repechaje FIFA 2, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.43 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Surinam. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.