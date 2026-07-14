Argentina se fortalece con la Premier League para dar el golpe contra Inglaterra y ser finalista del Mundial

En el nivel de selección, entre la Argentina e Inglaterra se respira un sectarismo y polarización que no derrama hacia los clubes. El arraigo nacionalista que puede preceder a la semifinal de este miércoles, con todas las connotaciones entre dos países que se enfrentaron en invasiones y una guerra, se disuelve cuando los jugadores de ambos planteles pasan a la rutina de cada uno de sus equipos.

La Argentina e Inglaterra se enfrentarán por sexta vez en un Mundial. La última fue en 2002, por la etapa de grupos, con triunfo británico con un penal de David Beckham. De ese plantel que dirigía Marcelo Bielsa, en ese momento solo Juan Sebastián Verón jugaba en el fútbol inglés. Un año antes, Manchester United había pagado 42,5 millones de euros por su pase, cifra que en ese momento fue la más alta para el mercado inglés. La Brujita salió estigmatizada de aquel Mundial en Corea y Japón para una parte de los hinchas argentinos. En varias canchas de nuestro país -obviamente nunca en la de Estudiantes- lo acusaron de “inglés”. Fue señalado por su bajo rendimiento en la derrota contra Inglaterra y por alguna actitud pasiva en el empate frente a Suecia que selló la eliminación.

Veinticuatro años después del primer mundial organizado fuera de América y Europa, la globalización y el incesante flujo de futbolistas en los mercados de pases cambió completamente el mapa. La Premier League aporta seis futbolistas al plantel de Lionel Scaloni. Solo la supera la Liga de España, con siete. La lista la integran Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Marcos Senesi, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Todos ellos potenciaron sus carreras en un medio exigente y desafiante, al que se adaptaron con carácter competitivo. Son mejores futbolistas si se los compara con lo que eran antes de llegar.

Dibu Martínez le comete un penal a Kane en un Aston Villa-Tottenham de 2023; luego el delantero convirtió el gol ap - PA

El recuento se amplía a once si se considera a los que pasaron por la liga más rica del planeta y ahora están en otros equipos: Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Julián Alvarez y Valentín Barco, que está muy cerca de sumarse a Chelsea desde Racing de Estrasburgo tras un paso fugaz por Brighton.

Ninguno de los mencionados tuvo que atravesar por situaciones incómodas o sobrellevar provocaciones por su condición de argentino. De la nómina de Inglaterra, 21 de los 26 actúan en su país, con la peculiaridad de que una de sus figuras, Jude Bellingham, nunca jugó en la Premier. Surgió en Birmingham y disputó la Championship (segunda división) hasta que fue transferido a Borussia Dortmund.

Reece James y Enzo Fernández, compañeros en Chelsea y rivales en la semifinal de este miércoles ADRIAN DENNIS - AFP

Dibu Martínez, más que cualquier otro de sus compañeros, tiene una trayectoria muy emparentada con el fútbol inglés, al que llegó con 18 años para terminar en Arsenal la formación como arquero que había empezado en Independiente. Salvo un año en préstamo en Getafe, Dibu hizo un peregrinaje por clubes del ascenso británico hasta consolidarse en Aston Villa, donde fue campeón de la Europa League. El miércoles, del otro lado tendrá a sus compañeros Konsa, Watkins y Rogers; estos dos últimos, delanteros de recambio para Tuchel y de muy buena temporada en el equipo de Birmingham.

Dibu enfrentó varias veces a Harry Kane antes de que emigrara a Bayern Munich. Cuando era el delantero de Tottenham le marcó dos goles (uno de penal) en cinco partidos. Noni Madueke, en su paso por Chelsea, y Eberechi Eze, en Crystal Palace, le anotaron un tanto cada uno a Dibu.

Los hinchas de Manchester United hicieron propio el apodo The Butcher (carnicero) que Lisandro Martínez trajo desde Ajax. Recibe reconocimientos y ovaciones por su estilo agresivo en el uno contra uno. Revirtió las críticas de los pundits (comentaristas calificados) por su baja estatura para el puesto. También le brindaron afecto y contención en los largos períodos de recuperación por lesiones. Licha podría cruzarse en Atlanta con un excompañero, Marcus Rashford, de quien tiene una valoración positiva: “Es un jugador increíble, en un instante puede cambiar un partido. Cuando se lo propone, es uno de los mejores delanteros del mundo. Siempre tiene una gran actitud y una ética de trabajo en equipo”. Licha Martínez intercambiará saludos con Kobbie Mainoo, juvenil volante de Manchester United.

Romero y Kane, cuando fueron compañeros en Tottenham Tottenham Hotspur FC - Tottenham Hotspur FC

La zaga central argentina proviene de la Premier, con Romero y Martínez. Cuti lleva cuatro temporadas en Tottenham, donde se erigió en un referente y capitán. Supo de alegrías, con la conquista de la Europa League, y de sufrimientos, con dos temporadas consecutivas bajo la amenaza del descenso. Sus características encajan en una competencia que prioriza la resistencia y los duelos individuales. Lo conoce muy bien Djed Spence, lateral izquierdo de Tottenham y de los Pross. Y también su excompañero Kane.

A Enzo Fernández le acaba de llegar la noticia de que su nuevo entrenador en Chelsea, Xabi Alonso, quiere que se quede; lo sacó de la vidriera del mercado de pases en la que el volante se colocó más de una vez, con preferencia hacia España. Pieza clave en la conquista del Mundial de Clubes y de la Conference League, tuvo un momento de tensión interna en el plantel cuando debió dar explicaciones sobre la viralización de cánticos racistas en la selección contra jugadores negros de Francia. “Nos dio su punto de vista porque hubo gente que podía sentirse afectada”, dijo en su momento el capitán Reece James, integrante de la selección de Inglaterra. El incidente quedó superado y Enzo quedó como subcapitán.

Alexis Mac Allister, único de los seis argentinos que actualmente juegan en Inglaterra y fue campeón de la Premier League PAUL ELLIS - AFP

De los que permanecen en el fútbol inglés, Mac Allister es el único que sabe lo que significa ser campeón de la Premier League. Lo consiguió en Liverpool, adonde llegó procedente de Brighton. Son seis años y medio en los que cimentó su perfil de mediocampista completo, con despliegue, quite y llegada. Curiosamente, no hay ningún jugador de Liverpool en el plantel inglés. Los otros campeones de la Premier que ahora los encuentra en otros destinos son Julián Alvarez (dos veces) y Otamendi (tres), ambos con Manchester City.

Por último, Marcos Senesi, tras completar su mejor temporada de las cuatro en Bournemouth, revelación con un sexto puesto que le valió la clasificación para una copa europea por primera vez en la historia, dio un paso ascendente en su carrera con la reciente incorporación a Tottenham.

La Argentina e Inglaterra, por andariveles tan opuestos en el nivel de selección, se integran y potencian en la vida de club.