La selección argentina y Australia se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo C del Mundial Sub 17 Qatar 2026. Será el debut de ambos seleccionados en el certamen ecuménico juvenil. El encuentro está programado para las 13 (horario argentino) en la cancha 8 del complejo Aspire Zone de Doha, con televisación de TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming en TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Diego Placente mantiene viva la ilusión de consagrarse campeón del mundo en esta categoría por primera vez en la historia. En la última edición, realizada en Qatar el año pasado, perdió en 16vos de final con México. El equipo oceánico, por su parte, fue subcampeón en Nueva Zelanda 1999 luego de perder la final ante Brasil por penales. Se clasificó a la edición actual tras quedar cuarto en la Copa Asiática Sub 17 Arabia Saudita 2026 y vuelve al torneo después de siete años y dos ausencias consecutivas.

La selección argentina Sub 17 sueña con ganar el Mundial de la categoría por primera vez AFA

Los otros integrantes de la zona C son Mozambique y Dinamarca, que se enfrentan este jueves a las 12 de la Argentina en la cancha 3 del Aspire Zone.

La última vez que ambos países se vieron las caras en una Copa del Mundo para menores de 17 años fue en Chile 2015, cuando se cruzaron en la tercera jornada del Grupo C. Entonces, Australia se quedó con la victoria por 2 a 1 con un doblete de Nicholas Panetta (Tomas Conechny, hoy en Racing, descontó para la Argentina). En aquel compromiso, Exequiel Palacios fue titular y usó la camiseta N° 10 en el seleccionado dirigido por Miguel Ángel Lemme.

Argentina Sub 17 vs. Australia Sub 17: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo C del Mundial Qatar 2026.

Día : Jueves 19 de noviembre.

: Jueves 19 de noviembre. Hora : 13 (horario argentino).

: 13 (horario argentino). Estadio : Cancha 8 del complejo Aspire Zone de Doha, Qatar.

: Cancha 8 del complejo Aspire Zone de Doha, Qatar. Árbitro: A confirmar.

Argentina Sub 17 vs. Australia Sub 17: cómo ver online

El partido entre argentinos y australianos está programado para este jueves a las 13 (horario argentino) en Doha, Qatar, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.