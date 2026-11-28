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El equipo albiceleste conducido por Diego Placente va por un paso más en la Copa Mundial que siempre le fue esquiva; el rival de turno lo eliminó en la edición pasada
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La selección argentina Sub 17 mantiene su ilusión de romper con la racha histórica de no poder ganar el único Mundial de juveniles que le falta. Y en ese contexto se enfrentará este lunes a México Sub 17, por los 16vos de la Copa del Mundo que se disputa en Qatar, el mismo lugar donde la selección mayor rompió el maleficio de 36 años de sequía en 2022 y donde celebraron Lionel Messi y compañía. El partido iniciará a las 12 del mediodía de la Argentina y se podrá ver en vivo por Dsports, TyC Sports y TV Pública. A su vez, el minuto a minuto, con datos y estadísticas, estará disponible en canchallena.com.
El equipo conducido por Diego Placente llegó a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo C por detrás de Australia y ahora irá ante El Tri, que lideró la zona K con siete puntos y una diferencia de gol de +5 (cinco goles a favor y ninguno uno en contra).
- Los 16vos de final se jugarán entre este lunes 30 de noviembre y martes 1° de diciembre.
El formato de juego tiene matices con respecto a la última Copa del Mundo de mayores que se jugó en Estados Unidos este año y que dejó a España como campeón y a la Argentina como subcampeona.
Las 48 selecciones participantes fueron divididas en 12 grupos de cuatro, en los que todos se enfrentaron contra todos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros pasaron a 16vos con una diferencia con respecto al Mundial más reciente: se armó una tabla de primeros, otra de segundos y otra de terceros, y cada país ahora deberá jugar con un rival previamente asignado.
La albiceleste fue el peor segundo en cuanto a rendimiento y puntos obtenidos: perdió 2 a 0 con Australia, derrotó por 2 a 1 a Mozambique e igualó 3 a 3 con Dinamarca. Por este motivo, ya estaba establecido de antemano que se enfrentaría al 9° entre los líderes. Este puesto quedó en manos de los mexicanos por diferencia de gol (+5 contra +11 de Croacia, del Grupo F, el otro seleccionado que terminó la primera ronda con siete unidades). El Tri le ganó 1 a 0 a Rumania, goleó 4 a 0 a Camerún y empató 0 a 0 con Venezuela.
Ambos países ya se enfrentaron en los 16vos de final del Mundial Sub 17 pasado, que también se disputó en Qatar. Entonces, empataron 2 a 2 en el tiempo reglamentario por los goles de Ramiro Tulián y Fernando Closter para la Argentina, y de Luis Gamboa por duplicado para México. En los penales, los norteamericanos se quedaron con la victoria por 5 a 4 y avanzaron a octavos, instancia en la que perdieron 5 a 0 con Portugal, luego campeón del mundo.
Así quedó el cuadro de 16vos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2026
- España vs. Uzbekistán
- Irlanda vs. Costa de Marfil
- Croacia vs. Uruguay
- México vs. Argentina
- Malí vs. República Dominicana
- Venezuela vs. Argelia
- Grecia vs. Ecuador
- Australia vs. Senegal
- Corea del Sur vs. Japón
- Egipto vs. Colombia
- Serbia vs. China
- Francia vs. Uganda
- Italia vs. Tayikistán
- Bélgica vs. Arabia Saudita
- Brasil vs. Mozambique
- Chile vs. Marruecos
*Todos los partidos se juegan en el complejo Aspire Zone de Qatar y los ganadores avanzarán a octavos de final
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