Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026: horario del partido y por dónde se puede ver

La selección argentina se estrena este martes en el Mundial de Estados Unidos-México-Ecuador 2026, en el que sueña con repetir la conquista de Qatar 2022, aunque con la sapiencia de que sería un desafío sumamente difícil, ya que ninguno lo consiguió en los últimos 50 años. Desde las 22 (horario argentino) se mide con Argelia, por la primera fecha del Grupo J en el que también están Austria y el debutante Jordania. Todos los detalles de este partido, antes, durante y después, se pueden ver en canchallena.com, sitio en el que están los 104 partidos disponibles minuto a minuto.

La albiceleste llegó con la base del plantel que levantó el trofeo en Medio Oriente hace tres años y medio, buscará su cuarta estrella tras las obtenidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Su rival de turno participa del Mundial por quinta vez y su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando llegó hasta octavos de final y perdió 2 a 1 con Alemania, luego campeón, en tiempo suplementario. Liderada por Lionel Messi, el capitán, la selección quiere seguir marcando su sello.

Julián Alvarez sería titular en el debut de la selección argentina de este martes Karl Bridgeman - FIFA - FIFA

La única vez que ambos se vieron las caras fue el 5 de junio de 2007, en un partido amistoso. En el Camp Nou de España, la selección argentina se quedó con la victoria por 4 a 3. Los goles del equipo que en ese entonces era dirigido por Alfio Basile, fueron convertidos por Carlos Tevez, Esteban ‘Cuchu’ Cambiasso y Messi por duplicado, mientras que Anthar Yahia y Nadir Belhadj en dos ocasiones anotaron para los Verdes.

Argentina vs. Argelia: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026.

Día : Martes 16 de junio.

: Martes 16 de junio. Hora : 22 (horario argentino).

: 22 (horario argentino). Estadio : Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Argentina vs. Argelia: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.