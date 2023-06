Argentina vs. Australia, en vivo: desde China, el minuto a minuto del primer amistoso de la gira por Asia

escuchar

7.40. Una prioridad: blindar a Garnacho

Una de las atracciones de la selección argentina para esta gira de dos partidos (el lunes se medirá con Indonesia en Jakarta) es la presencia de Alejandro Garnacho, joven figura de Manchester United. El delantero nacido en Madrid, que en pocos días cumplirá 19 años, tiene altas posibilidades de jugar en ambos encuentros, ya que la misión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es blindarlo para que en el futuro no exista la posibilidad de que pueda vestir la camiseta de la selección de España. Si bien en 2020, FIFA cambió la reglamentación y permitió que futbolistas que hayan representado a un país puedan jugar por otro, existen algunas condiciones al respecto. Si suma minutos frente a Australia, Garnacho recién podría ser convocado por España en 2026. Igualmente, el futbolista fue muy claro en los últimos días sobre este tema: “No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto en esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina”, despejó dudas el juvenil, de gran futuro.

Nahuel Molina, Alejandro Garnacho, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Thiago Almada, en la práctica de la selección en Pekín

7.30. Un recuerdo todavía fresco: el 2-1 en Qatar

Todavía está en la mente de todos uno de los capítulos de la gran gesta de la selección en Qatar: el triunfo en octavos de final frente a Australia por 2 a 1. Fue una jornada de altísima tensión de principio a fin. Porque si bien Messi desató el nudo con un hermoso gol, a los 35 minutos del primer tiempo, y Julián Álvarez aumentó en el principio del segundo capítulo. Un gol inoportuno de Craig Goodwin en el minuto 77 hizo que Argentina terminara con apuro y nerviosismo un partido que merecía llevarse de otra manera.

7.15. Un estadio con mucha historia

Con capacidad para 68.000 espectadores, el Workers Stadium de Pekín, donde Argentina y Australia se enfrentarán desde las 9 (hora de la Argentina), fue inaugurado en 1959. A partir de su construcción, quedó fijado como estadio nacional en el territorio chino. En 1990, fue la sede principal de los 11os. Juegos Asiáticos. En abril de 2006, se dispuso un proyecto de renovación con el objetivo de ser el escenario clave en los Juegos Olímpicos de 2008.

El Workers Stadium es el principal escenario de China, y fue inaugurado en 1959 PEDRO PARDO - AFP

6.55. La situación de Messi, según Scaloni

Horas antes del partido, Lionel Scaloni habló sobre Lionel Messi, ya que los medios internacionales se hicieron eco de las declaraciones del capitán a la TV china, en la que contó que no se imagina jugando el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. “Me parece muy prudente lo que dijo, no vende humo y no miente. Entiendo lógico lo que dijo, porque pensar más allá no me parece prudente. Después veremos si se siente bien y cuántas ganas tendrá de jugar. Para el Mundial falta mucho, pensar en ese momento no tiene sentido ahora. Jugar al fútbol lo sabe hoy y lo sabrá siempre”.

6.45. Los convocados para este cotejo

Para la segunda ventana internacional después del título en Qatar 2022, el DT del seleccionado, Lionel Scaloni, convocó a 18 de los 26 futbolistas que hicieron historia en la última Copa del Mundo. Los ocho ausentes son Franco Armani, Juan Foyth, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Paulo Dybala, Alejandro ‘Papu’ Gómez y Ángel Correa. Puntualmente, Lisandro y Foyth arrastran problemas físicos. Dybala y Lautaro ya se entrenan con normalidad, pero el DT optó por darles descanso después de una temporada con lesiones recurrentes, mientras que el arquero de River no fue citado porque es una gira muy lejos de la Argentina y, desgastante para un jugador que está en plena competencia con River.

6.25. Lo que viene para la selección de Scaloni

Tras el cotejo contra Australia, la Argentina se enfrentará con Indonesia. Ese encuentro se disputará el lunes 19, a partir de las 9.30 (hora argentina) en el estadio Gelora Bung Karno, en Yakarta. Y con una baja de peso para la Albiceleste, ya que se confirmó que Lionel Messi no viajará para ese cotejo.

6.10. La cobertura minuto a minuto de Argentina vs. Australia

Bienvenidos al liveblog de Argentina vs. Australia, un partido amistoso con el que el actual campeón del mundo inicia su gira por Asia. Será, en cierto modo, una suerte de revancha del cotejo que disputaron en diciembre pasado por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, en la ruta de la albiceleste hacia una conquista histórica. El encuentro se disputará desde las 9, en el estadio de los Trabajadores, en Pekín, con transmisión a través de TyC Sports y la TV Pública.

LA NACION